Luis Alberto Carballo reveló qué siente cuando lo comparan con Jorge Rial

Desde hace ya algunos años, y en buena medida por su rol como conductor de uno de los pocos programas de la televisión abierta dedicado a la farándula local, a Luis Alberto Carballo se lo ha comparado de forma recurrente con el conductor argentino Jorge Rial, que marcó época en la televisión del país vecino al frente del programa de chimentos Intrusos.

Este lunes, Carballo fue entrevistado en el programa Doping Positivo, que se emite todos los lunes a las 21.30 vía YouTube, donde fue consultado por cómo se lleva con esa comparación. Y si bien aclaró que no tiene problemas con ella, sí consideró que hay un punto que lo molesta.

"A mí no me jode la comparación, no me rompe las bolas. Si soy sincero, obvio que es alguien a quien tomé como referencia, porque cuando empecé a hacer Algo contigo se trataba de un programa similar al suyo. Me tiene más contento que me comparen con Rial que con Viviana Canosa, pero no me molesta para nada la comparación", aseguró Carballo.

"Lo que sí me molesta es que después de doce años sigan con la misma pelotudez, no encontraron otra cosa para pegarme", agregó.

El conductor de Canal 4 también habló sobre cómo a lo largo de su carrera se lo buscó comparar todo el tiempo con figuras de los medios argentinos, y cómo para él esas comparaciones tuvieron tanto connotaciones positivas como negativas.

"Todo el tiempo, yo no sé si es porque vengo del Carnaval o por qué, pero todo el tiempo era 'le copia a este, le copia a tal, le copia a este'. Cuando hacía Dale con todo decían que imitaba a Olmedo. Y cuando hacía Dale con todo, era Javier Portales, no Olmedo. Porque los que entraban eran los demás", contó en referencia al ciclo de entretenimiento que condujo en Canal 10 entre 2001 y 2003.

"Después me acuerdo que había un periodista que escribía en un diario, tenía una columna, y no había una que no me nombrara: 'el chorizo estaba muy rico, pero el hilo era una cagada, seguro lo puso Carballo'. Era así. Y un día hace todo un texto dedicado a mí, una crítica, que decía: 'cuando habla con la gente por teléfono, parece Julián Weich, cuando juega con la gente, parece Nicolás Repetto, cuando presenta a alguien parece Tinelli, cuando hace humor parece Olmedo'. ¡Soy un fenómeno, soy un crá!", bromeó el comunicador.