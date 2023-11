Vidente Calabrese apuntó contra Guillermo Andino: “Es un delincuente total, yo puedo decir por qué”

El vidente Gerardo Calabrese arremetió contra el periodista argentino Guillermo Andino en el programa Algo Contigo, que conduce Luis Alberto Carballo, de Canal 4.

“Guillermo Andino, delincuente total, yo puedo decir por qué. Esto porque se portó mal. Andino terminó siendo cuñado de (Luciano) Garbellano. ¿Te acordás de aquel famoso cabaret de hombres que Andino llamaba por teléfono, llamaba taxi boys a su casa? El dueño era Garbellano. Andino tiene una cuñada, se arregló con Garbellano y ahí le salto toda la ficha. Ya no podía tapar más el sol con la mano. Conclusión: se peleó la familia. La mujer (Carolina Prat) sabe todo, se hace la boluda porque más cómoda que ahí, ¿dónde va a estar? Se muere de cáncer la cuñada, ¿qué hacen ellos? Lloran por los canales. Andino necesita dos cosas: espejo permanentemente, cámara de televisión y plata. No quiere a nadie, confesado por él”.

Más adelante, y en relación al periodista Ramón Andino, papá de Guillermo, el vidente le declaró a Carballo: “Si Andino quiere guerra, que diga por qué se fugó el padre a Paraguay. Que diga de qué murió el padre. La puedo seguir, te hago una novela. Andino es un sinvergüenza, tira la piedra, es como (Carlos) Perciavalle, manda decir, no dicen ellos. Yo le dije a Andino lo que iba a pasar y él lo conto en varios canales. Y yo nunca lo oculté”.

“¿Por qué se enoja Andino contigo?”, le preguntó Luis Alberto Carballo. “Es una historia muy larga. Veraneaba en Punta del Este en mi casa, con pasaje pago de avión, dame plata para el casino, quiero comprarme esas zapatillas, ¿no me las regalás? Quiero que se mueran de envidia en la universidad. Él vive de la envidia, es un gran envidioso, y quiere que lo envidien. Ahí lo decente es Marisa (la hermana). No quiero hablar de la mamá, que hace cuatro años que no la va a ver, para no darle plata. Él es fanático del dinero. Un día Marisa me encuentra en una confitería, los hijos en el carrito, y el otro en la panza. Hola Gerardo te tengo que pedir un favor. Hablale a Guillermo, que le dé plata a mamá. No le alcanza y no le quiere dar. Es un miserable, vos le tocás un mango a Guillermo y te manda a matar”.