Luis Romero: las críticas a Recoba, el “humo” que vende Aguerre en Peñarol y la enorme bronca con Bengoechea

Luis Romero, campeón del segundo quinquenio con Peñarol, pero luego se fue mal del club aurinegro y defendió a Nacional con goles clásicos importantes.

El exdelantero habló del clásico que se jugará el viernes de la semana que viene y de otros temas del pasado que no le cayeron bien.

Romero sostuvo este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 que “(Gonzalo) Carneiro es el único jugador que ha marcado diferencia en los últimos clásicos”.

Y disparó: “Lo quiero mucho al Chino (Recoba), pero no veo un Nacional protagonista en la cancha”.

Consultado acerca de si el clásico lo jugaría con Mateo Antoni o con Diego Polenta en Nacional, expresó: “Si juega Polenta, tenés la obligación de jugar con línea de tres, porque lo tenés que resguardar”

También habló del "humo que vende" para él, el arquero de Peñarol, Washington Aguerre y de lo poco que transmite Guillermo De Amores, pese a que es un gran arquero.

“Ojalá juegue Aguerre el clásico en Peñarol. Sería un regalo del cielo para mí que juegue un clásico. En pelotas aéreas ha tenido errores muy grandes. Lo sacás fácil en dos segundos por su carácter y el humo que vende. De Amores es un golero brillante, pero sería como comer arroz todos los días, porque no transmite cosas. Aguerre quiere jugar y lo demuestra, quizás con actos desmedidos”, dijo Romero.

Para Romero, "el funcionamiento de Peñarol de hoy, lleva a que el favoritismo se incline hacia su lado, pero clásicos son clásicos. No es que me rompió los ojos, pero presionó bien arriba, sacó la diferencia y supo mantener los resultados. También lo vi desdibujado y pasando aprietos, pero viene ganando y eso se disimula".

A su vez, indicó que para él "sería importante que jugara (Luis) Mejía en el arco de Nacional".

De su historia en los dos grandes, expresó que "en Peñarol sentí más presión que jugando en Nacional, sin duda. Si jugás en Nacional, el hincha no te va a putear, tu hinchada va a estar contigo".

Según Romero, "si Peñarol gana el clásico, le arma un despelote bárbaro a Nacional, pero no creo que echen a Recoba. Me sorprendió que no hablara tras el empate ante Progreso de este sábado. Yo quería escuchar a ver qué había pasado. El técnico tiene que hablar siempre.

La bronca con el contador Damiani y con Bengoechea

Romero recordó cuando habló con el presidente de entonces de Peñarol, José Pedro Damiani, el contador y no le respetaron lo que tenían pautado.

“Cuando me fui de Peñarol en 1998 me estafaron con US$ 200.000. Se lavaron las manos”, sostuvo Romero.

Y agregó: "Cuando hice juicio a Peñarol, me llamaron para decirme que me iban a estafar igual que me habían estafado en 1998. Peñarol me sacó US$ 200.000 del bolsillo. Me estafó el presidente (José Pedro) Damiani y los otros 10 dirigentes que estaban ahí. Muchos se lavaron las manos, como se lavó las manos Pablo Bengoechea que habló con categoría de un contrato que yo había firmado en 1996 o 1997. Que hable con tanta propiedad de algo que ni sabe, porque no tiene idea, ahí me calentó".

Pablo Bengoechea, Gregorio Pérez, Gonzalo De los Santos, Federico Magallanes y Luis Romero en una práctica de Peñarol en Los Aromos

"Bengoechea salió a decir cosas que no existían, me decepcionó. No debía haber hablado porque no tenía la más puta idea de lo que yo había firmado y todo lo que hizo, lo hizo mal", sostuvo.

Y prosiguió: "Por eso me siento feliz de haber dado el paso de haber ido a Nacional, porque descubrí un club que me hizo feliz. Jugué poco, hice pocos goles, pero me hicieron sentir importante y quizás era lo que estaba precisando yo después de que Peñarol me tratara de forma tan despectiva sin que yo le hubiera hecho nada”.

"Por eso la macaneé de haber vuelto en 2001, que es de lo único que me arrepiento de tropezarme con la misma piedra", explicó.