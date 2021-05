Luis Suárez: por qué lloró en la videollamada, sus calenturas con Simeone y la personalidad de Koeman

Luis Suárez estuvo a punto de mandarle una foto del trofeo de la liga española que ganó el sábado con Atletico de Madrid a Josep Bartomeu, presidente de Barcelona, y a Ronald Koeman, técnico del mismo equipo que el año pasado no le renovó el contrato. Al menos eso fue lo que dijo el delantero, medio en broma y medio en serio, durante una entrevista que brindó el lunes en la cadena española Copa.

Después de coronarse campeón y antes de sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya para los partidos de Eliminatorias y la Copa América, el uruguayo se refirió a varios temas: la salida de Barcelona, su relación con Diego Simeone, sus enojos, los goles, la videollamada que recibió en la cancha y que lo hizo llorar y dónde guardó "las botas" (los zapatos) con las que marcó los últimos dos goles decisivos de la temporada, frente a Osasuna y Valladolid.

EFE

Suárez en familia y con el trofeo

A continuación algunas frases del Pistolero.

"No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça para felicitarme por La Liga, pero yo estuve a punto de mandarle alguna fotito".

"Los goles de Osasuna y Valladolid tienen un valor especial. Hoy estaba guardando las botas y las he firmado porque hice un gol con cada una: con la derecha al Osasuna y con la izquierda al Valladolid. Ya están guardadas y firmadas".

"Yo soy muy cabeza dura. Fallé tres ocasiones con Osasuna y normalmente el delantero se hunde, pero pensé 'me va a quedar otra, me va a quedar otra'. Y al final marqué. Y con el Valladolid pensé en el último segundo 'Masip me conoce y sabe que siempre la pego cruzada', así que la pegué al primer palo y ya no le dio tiempo a reaccionar".

La llamada de Suárez apenas terminó el partido contra Valladolid

"Desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Contra el Chelsea sí me enojé con el Cholo, porque necesitábamos marcar y me cambió. Pero contra el Osasuna marqué y estábamos a un partido de salir campeones, y salí enojado porque sufrimos por mi culpa, porque fallé tres goles. Soy muy autocrítico".

"En la videollamada mi mujer lloraba conmigo, porque sufrimos con el cambio y por nuestros hijos. El dinero no da la felicidad. Ella sabe los momentos que yo pasé y lo que yo sufrí cuando el Barcelona me mandaba a entrenar aparte. Sufrí mucho con la rodilla también y cortaba tiempo de estar con mis hijos para hacerme tratamiento y estar bien. Ver a mis hijos disfrutar de este título no lo voy a olvidar en la vida".

El momento del llanto en la videollamada con su esposa

"Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann... y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro tipo de '9'. Pero yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme tres partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene. No era el entrenador, venía de arriba".