Luis Suárez: "En Barcelona me menospreciaron y ahí están mis estadísticas"

Luis Suárez fue entrevistado por la televisión española apenas terminó el partido que Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Valladolid, con un gol del uruguayo y logrando el título de campeón de la temporada 2020/2021.

Al principio Suárez recordó cómo Barcelona lo dejó libre el año pasado: “El Barcelona no me valoraba, me menospreciaron y el Atlético me abrió sus puertas para darme una oportunidad y demostrar que uno está vigente. Por eso estoy agradecido a este grandísimo club, por confiar en mi".

Como cada gol que hace, el Pistolero le dedicó el título a su familia: "A mi mujer y mis hijos que están en el día a día. Llevo muchísimos años en el fútbol y este es el que más han sufrido y por ellos era mi entrega en cada partido".

Expresó que Atlético de Madrid demostró "ser el mejor equipo, el más regular y por eso campeones" y sobre su sentimiento personal, señaló: "Es especial por todo lo que sufrí, pero ahí están mis estadísticas, cinco de siete ligas y ahí está Luis Suárez", haciendo referencia a que ganó cuatro títulos con Barcelona y una con el Atlético de Madrid, de las últimas siete temporadas.

Y así lo celebró en su cuenta de Instagram.