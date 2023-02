Lust defiende su puesto en Diputados tras su renuncia a Cabildo: "La banca es del legislador"

El diputado Eduardo Lust anunció este miércoles su salida de Cabildo Abierto para "intentar la creación de un nuevo partido, el Partido Ambiental Constitucional (PAC)", como informó en su carta de renuncia.

En entrevista con El Observador, el legislador dijo que quería "estar con la consciencia tranquila" para poder abordar políticas ambientales sin tener que "hablar mal" de autoridades que son integrantes de su hoy expartido, y aseguró que mantendrá su puesto en el Parlamento porque "la banca es del legislador".

La idea de separarse del partido le surgió a Lust "a finales del año pasado". "En enero hice una serie de consultas con gente amiga, hablé con mis hijos que son lo más importante que tengo, con familiares. También hablé con gente de Cabildo Abierto, que entendieron y me animaron a hacer lo que hice", relató el diputado.

Según el hoy exintegrante de Cabildo, su decisión fue "personal" y un "tema de consciencia", en medio de diferencias con el partido en la política ambiental. Lust relató que cuando iba a plantear a sus compañeros de partido, le decían "andá a hablar" con las autoridades que "toman las decisiones" y que son de Cabildo Abierto, entre ellos Irene Moreira, ministra de Vivienda.

"Si quiero incursionar en temas de esa índole no lo puedo hacer porque termino hablando mal de la gestión de ellos. Entonces, o te callás la boca y no decís nada o lo decís sin lastimar a la persona que te abrió las puertas", explicó el diputado.

A esto se suma que para Lust "Cabildo Abierto es (Guido) Manini Ríos", el líder y senador de la fuerza política. "Como Luis XIV dijo 'el Estado soy yo', Cabildo es Manini Ríos", reiteró.

"Uno se siente incómodo de estar promoviendo temas que Cabildo por respeto no los impulsa, pero yo sé que no está de acuerdo", lamentó. Por esta situación Lust cree que "la relación" perdió "la transparencia que tiene que tener", y para él "las cosas hay que hacerlas y decirlas".

Incluso citó como ejemplo la salida del director nacional de la Policía, Diego Fernández, y el director ejecutivo Jorge Berriel, quienes fueron desplazados para iniciar "una nueva etapa" y no por la investigación sobre sus vínculos con Alejandro Astesiano, según indicó el ministro Luis Alberto Heber en conferencia de prensa: "Heber dijo que no se debió al caso Astesiano. Eso no es así, claramente tiene que ver con Astesiano. Hay que decirlo, 'es así, asumimos las consecuencias'".

Cabildo Abierto (CA) lamentó en un comunicado publicado este miércoles la “desvinculación” de Lust, aunque “sus posiciones personales distaban de los objetivos trazados” por esa fuerza política, como él mismo manifestó.

El partido recordó que la banca en el Palacio Legislativo “pertenece a la persona elegida”, pero esgrimió que “es un valor entendido en la sociedad” que esta “corresponde al partido político”.

"No en vano, como lo dice la propia hoja de votación, se vota por un partido y por una lista de candidatos que integran un partido con una carta de principios y un programa que no deben defraudarse. Cada uno sabe lo que éticamente corresponde hacer", esgrimió la fuerza política.

Sin embargo, Lust aseguró en su carta de renuncia que mantendrá su banca, y este jueves reafirmó su postura, y expresó que "la banca es del legislador".

Lust recordó que "en 100 años renunciaron 41 legisladores y solo dos entregaron la banca. Uno es Emilio Frugoni (primer diputado socialista del Uruguay que se fue de su partido cuando se cambió al comunismo), quien renunció hace más de 100 años".

El diputado destacó que su lista fue la "segunda más votada" dentro de Cabildo Abierto en las elecciones de 2019, cuando en las internas la agrupación que lo invitó a formar parte del partido "tuvo menos de 400 votos". "Pasó a ser la segunda lista más votada, sin hablar de mí puedo creer que el aumento se debió a la presencia nuestra", afirmó.

"La gente me votó a mí por estar en Cabildo. Es cierto que estaba Manini, pero yo puedo creer que también algo hice", agregó el legislador independiente.

Además, justificó que "la mitad de los senadores que están hoy nadie los votó". "O fallecieron lamentablemente, como es el caso de Jorge Larrañaga y Eduardo Bonomi, o renunciaron como Julio María Sanguinetti y José Mujica, y los otros senadores son ministros. La tercera parte de la Cámara de Diputados no encabezaron listas".