Cabildo Abierto discutirá dichos de Lust y afirman que no han "constatado la presencia de torturadores"

A Cabildo Abierto, el más joven de los partidos con representación parlamentaria, le han bastado dos años de existencia para acumular un largo collar de situaciones en las que declaraciones –en público o en privado– de algún integrante de sus filas lo ubica en el centro de la polémica del debate político.

Desde publicaciones en redes sociales hasta grabaciones ocultas que salieron a la luz habían derivado incluso en remociones o renuncias, pero hasta este jueves, la amplia mayoría de esos sucesos había involucrado a un cabildante cargando contra integrantes de otros partidos, ya sea de la coalición multicolor o del Frente Amplio.

Esta vez fue distinto. El diputado Eduardo Lust, una de las caras más visibles de Cabildo Abierto en la Cámara Baja, se metió con su partido.

El semanario Búsqueda difundió dichos de Lust realizados en agosto de 2020 durante una reunión privada con integrantes de su agrupación, en la que, con ánimos de defender a un compañero, sostuvo que “la mitad” de los cabildantes “fueron torturadores” en el pasado y no recibían reproche alguno.

La publicación de esos comentarios no cayó nada bien en la cúpula del partido liderado por Guido Manini Ríos y prevén convocar a una reunión interna para “analizar” la situación.

“Yo sería partidario de analizarlo" dijo a El Observador el senador Guillermo Domenech, que iniciará contactos en las próximas horas con el resto de la estructura partidaria, en particular con Manini Ríos, que se encuentra de vacaciones.

En un adelanto de ese análisis, Domenech consideró que los dichos de su correligionario "no fueron nada felices" y se preocupó en señalar un concepto que, a su juicio, debe quedar claro para los votantes de la formación como para la ciudadanía en general: que "Cabildo Abierto repudia la tortura".

“No hemos constatado la presencia de torturadores en filas de Cabildo Abierto", afirmó Domenech, e hizo referencia a las “recorridas por todo el país” que realizaron en estos años.

Pero no fue la única aclaración de Domenech. También sostuvo que su partido repudia cualquier acto de violencia de género.

Los comentarios de Lust difundidos por Búsqueda se dieron en el marco de un diálogo entre el diputado y Adrián Puppo, un integrante de su sector que había sido acusado ante la Justicia por violencia doméstica y que terminó siendo apartado del partido por el tribunal de disciplina.

En un momento de la conversación, Lust aseguró que iba a pedir el expediente de Puppo en el tribunal, y luego dijo: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”. Puppo aclaró que no había golpeado a su pareja, y Lust le respondió "le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron de garrón. ¡Sos un nabo!”, le dice.

La situación se tornó más compleja a raíz de la aparición de Lust este jueves en el programa Esta boca es mía, de Canal 12, en donde procuró aclarar sus dichos. "Honestamente, no me pareció muy claro", reconoció Domenech.

En diálogo con ese programa, Lust confirmó la veracidad del audio pero dijo que lo difundido fue un extracto de diez segundos de una conversación de más de dos horas. Según afirmó, el diálogo estuvo relacionado a las quejas de Puppo en cuanto a la sanción recibida. Fue, según su versión, el propio Puppo el que se refirió por primera vez al término "torturadores". En un primer momento, sostuvo, su interlocutor negó tener antecedentes por violencia de género.

También se quejó de que Cabildo Abierto no lo había designado para ningún cargo público por esta causa. "Allí le dije: no te pueden sancionar por un incidente de violencia doméstica que no tuviste, cuando en Cabildo Abierto la mitad son torturadores", relató Lust. "Lo dije como podría haber dicho que todos los sindicalistas son de izquierda, o que todos los funcionarios públicos no trabajan. Fue en un concepto general", explicó.

Según Lust, Puppo reconoció luego tener antecedentes de violencia de género y le mostró la tobillera electrónica que portaba. "Está plenamente justificado entonces lo que hizo Cabildo, lo que hiciste es inadmisible", fue la respuesta del diputado, según la versión que dio en el programa de Canal 12.

Antes de la intervención de Lust en Esta Boca es Mía, Domenech ya había marcado su parecer.

“Seguro no es una conversación en serio. Si no Lust hubiera renunciado al partido o habría renunciado al partido o habría hecho la denuncia pertinente”, escribió en Twitter.

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone dijo que esperará a hablar con Lust para que explique el contexto en que el hizo esas expresiones, incluidas además a una "vieja grabación". Si bien admitió que no son situaciones comparables, el legislador recordó otro tipo de hechos. "Cavani le mandó un mensaje a un amigo y le puso 'gracias, negrito' y lo condenaron moralmente, públicamente y económicamente por racismo", comentó. "Hay ver cómo fueron las cosas. Yo puedo decir cualquier cosa en un ámbito privado, en confianza, que no significa que lo piense".