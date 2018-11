Macri ante los "pesos pesados" y el objetivo de dejar en alto a su gobierno

Que busca posicionar al país en el exterior, que es su momento para lograr acuerdos y lanzar su reelección, o que busca apoyos para una Argentina en crisis. Todas las miradas apuntan al presidente argentino Mauricio Macri en la cumbre de jefes de Estado del G 20 que comienza este viernes en Buenos Aires.

El presidente se enfrenta en las próximas 48 horas a uno de sus mayores desafíos de política exterior: sacar adelante una cumbre entre los "pesos pesados" del orden mundial ante la mirada poco entusiasta de sus compatriotas, más preocupados por la crisis económica que atraviesan.



Por eso mientras la presidencia argentina publicita en la televisión la importancia de acoger en casa a los gobernantes más influyentes del mundo, los ciudadanos no parecen tener grandes expectativas respecto a un encuentro que durante dos días ubica al país en el ojo del mundo entero y modifica gran parte de las rutinas de la ciudad.

Y mientras llegaban algunos de los presidentes, organizaciones sociales argentinas se fueron ubicando en la plaza de los Congresos para protestar por la llegada de los líderes mundiales con una manifestación que se vio tiempo atrás en Londres durante la primera visita del presidente estadounidense al país: un muñeco gigante de Trump en pañales y con un celular en la mano. Ese hecho se llevó gran parte de la atención de la jornada, mientras el presidente aludido estaba en vuelo desde Nueva York a Buenos Aires.

Precisamente este viernes a las 7 de la mañana Trump será recibido por Macri.

El "bebé Trump", frente al Congreso: un ícono de las movilizaciones antiTrump en todo el mundo, presente en las protestas contra el G20 en Buenos Aires pic.twitter.com/T4QKcW6js0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 29, 2018

El objetivo

Macri, que llegó a la Casa Rosada hace tres años y desde entonces pregona una política internacional de inserción global y buenas relaciones, incluso con rivales históricos, como el Reino Unido, no se cansa de repetir que ser sede de la cumbre de líderes del G20 es una "oportunidad" para demostrar al mundo de lo que es capaz Argentina.



Al presidente argentino le tocará ser anfitrión, nada menos, de una reunión que congregará alrededor de una misma mesa a personalidades del calibre de Trump, Xi Jinping o Vladimir Putin, con intereses contrapuestos y en momentos de tensiones cruzadas entre ellos por cuestiones tan diversas como la guerra comercial o la situación de Ucrania.





"La cumbre es una buena oportunidad para Argentina. Argentina necesita que esta cumbre termine bien, que estos gigantes pasen por aquí sin que nada los incomode y que, si se puede, den una mano al país en esta difícil situación de la agenda local", dijo a EFE el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat.



Macri, que este año ha presidido el grupo de las veinte mayores economías desarrolladas y emergentes del mundo, no podrá evitar los imprevistos de un diálogo político que podría volverse tenso entre algunos jefes de Estado.



Pero, si eso sucediera, no sería un fracaso en el que él tuviera la responsabilidad central.



"Nadie espera que Argentina de pronto se vuelva un mediador entre potencias internacionales. Si lo intentara, podría quedar como el comedido del barrio que termina ligando los sopapos de los dos grandotes", apuntó Arias.



La reputación de Macri, en todo caso, se jugará en el buen o mal desarrollo organizativo de la cumbre, que no se den fallos de seguridad ni incidentes graves en las calles, como las escenas de violencia del superclásico del fútbol entre el Boca y el River que el último fin de semana recorrieron el mundo y sumieron a Argentina en el papelón.

¿Pacífica?

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, fuertemente cuestionada tras los desmanes que impidieron la final de la Copa Libertadores dijo este jueves que las fuerzas de seguridad están preparadas para la cumbre.

Consultada en rueda de prensa sobre si el país tendría la capacidad de controlar una situación semejante a la violencia que tuvo lugar en la cumbre de Hamburgo en 2017, Bullrich respondió: "Hemos tomado contacto con los que han planteado su disidencia, y hemos llegado a un acuerdo para que las manifestaciones sean en paz, sin violencia, y puedan realizarse en el marco del acuerdo democrático en nuestro país"

"No vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si algún grupo intenta atentar contra la paz", advirtió la funcionaria.

Varias organizaciones sociales y activistas políticos convocaron a manifestaciones en distintos puntos de la ciudad entre lunes y viernes, para expresar su rechazo al G20 y al FMI.

Sin emoción



Para los analistas, Macri puede sacar buenos réditos para Argentina en materia comercial y de inversiones a partir de las múltiples citas bilaterales que mantendrá durante la cumbre, pero el ciudadano argentino, en general, no tiene grandes expectativas.



Según un reciente un sondeo de la consultora Management and Fit, un 54 % de los argentinos no cree que la cumbre del G20 pueda traer algún beneficio a su país.



Asimismo, el sondeo revela que un 47,6 % escuchó o leyó "algo" sobre la cita, mientras otro 20 % ni siquiera está al tanto de la reunión.





"El G20 es una preocupación de elite, no de sectores significativos de la opinión pública. Por eso no creo que el G20 pueda aportar un beneficio o generar una crítica directa al Gobierno de Macri. La política internacional nunca está entre los problemas prioritarios de la agenda pública de Argentina", dijo a Efe el politólogo Andrés Gilio, director de la consultora Opina Argentina.



Arias coincide en que "la cumbre le es absolutamente ajena a la realidad y a la situación del argentino medio".



"La sociedad está muy enfrascada en sus propios problemas. La crisis económica está azotando fuerte", puntualizó el analista.



Sin muchas expectativas positivas, para muchos argentinos esta cumbre implicará un par de días de inactividad en una capital sitiada por fuerzas de seguridad, dos jornadas menos de trabajo, producción y ventas que afectarán aún más sus bolsillos.

El Observador con EFE y AFP