Madonna comenzó su nueva gira en Londres con un homenaje a 'Evita'

Madonna pudo finalmente volver a cantar en vivo tras una reciente hospitalización y dio inicio a su tan esperada gira mundial, "The Celebration Tour", en el 02 Arena de Londres. La "reina del pop" se vio obligada a suspender el comienzo de la gira debido a una grave infección bacteriana que la llevó a una internación de urgencia y a la sala de terapia intensiva.

MADONNA HOMENAJEÓ A EVITA Y EL "CHE" GUEVARA A tres meses de haber sufrido un grave problema de salud, la "Reina del Pop" volvió a los escenarios con su Celebration Tour, que arrancó el sábado 14 de octubre con una presentación en el estadio O2 de Londres. Durante el recital, Madonna cantó "Don't Cry for me Argentina", del musical Evita, cuya versión cinematográfica ella protagonizó. Durante su interpretación, aparecieron en las pantallas imágenes de Eva Perón, el "Che" Guevara y Frida Kahlo, entre otras figuras.

Ya completamente recuperada, Madonna comenzó su gira en el 02 Arena celebrando sus 40 años en la industria musical. Este tramo europeo del tour incluye ciudades como Barcelona, París y Estocolmo. La gira es producida por Live Nation y se expandirá a los Estados Unidos con actuaciones en Detroit, Chicago, Miami, Los Ángeles y Nueva York, esta última ciudad sirviendo de inspiración para el diseño de su escenario, que refleja el trazado urbano de Manhattan y sus distintos barrios utilizando tecnología de avanzada.

Un homenaje a Evita

El concierto se abrió con la canción "Nothing Really Matters", que la diva no cantaba en vivo desde 1999. La gira presenta cinco actos en los que Madonna recorre su extenso repertorio, incluyendo clásicos como "Into the Groove," "Like a Virgin," "Hung Up" y "Vogue." También rindió homenaje a su paso por Buenos Aires con una interpretación de "Don't Cry for Me Argentina", la famosa canción de la ópera rock y película "Evita," en la que ella interpretó a la célebre líder argentina bajo la dirección de Alan Parker.