Maduro: "Donald Trump ha dado la orden de matarme"

Nicolás Maduro dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene el objetivo de matarlo, y que con ese propósito ha dado órdenes e instrucciones para que eso ocurra. "Donald Trump ha dado la orden de matarme y ha dicho al gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten", dijo el presidente de Venezuela en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti.



Asimismo, el líder chavista dijo que estaba dispuesto a mantener una reunión con el mandatario norteamericano, así sea pública o privada, en su país o en territorio estadounidense, con una "agenda abierta" que abarque todos los temas posibles. "Es más, estoy seguro de que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, otra historia se escribirá", dijo, pero al mismo tiempo sostuvo que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, prohibió a Trump hablar con él.

Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátum y chantajes" para que convoque elecciones presidenciales, dado que defiende la legitimidad de los comicios que se celebraron en mayo pasado, que no fueron reconocidas por la oposición, que no participó en esas elecciones, y por la mayor parte de la comunidad internacional. "En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", afirmó Maduro, quien dijo que sí "sería muy bueno" adelantar las elecciones legislativas que deben celebrarse en 2020", señaló el presidente del país petrolero.

El líder chavista también sostuvo en esa entrevista que estaba decidido a iniciar negociaciones con la oposición, hoy liderada por el autoprocalamdo presidente constitucional, Juan Guaidó, cuyas intenciones, según anunció, son gobernar durante un período de transición y llamar a elecciones libres.

Recordó, asimismo, que hay varios gobiernos que "están mostrando su preocupación sincera sobre Venezuela y han lanzado la idea de un diálogo", como México, Uruguay, Bolivia, Rusia, el Vaticano y algunos países europeos. Además, Maduro sostuvo que en estos momentos hay "conversaciones privadas" y telefónicas entre presidentes y cancilleres, y que espera que "haya buenos resultados en las próximas horas".



El sábado pasado España, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal dieron ocho días a Maduro para que organice comicios o de lo contrario reconocerán a Guaidó.



"Yo estaría de acuerdo en que se adelanten, a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de la Asamblea Nacional y eso sirva como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado imperialista le ha metido a Venezuela", sostuvo el mandatario.

Guaidó y Fuerzas armadas

Maduro, quien aseguró que de momento no se ha expedido una orden de detención contra Guaidó, prefirió por otra parte no comentar si cuenta o no con protección de guardias privados rusos, al afirmar que "no puede decirlo".



En cuanto a las Fuerzas Armadas de Venezuela y la cuestión de si mantendrán su lealtad a Maduro, el presidente aseguró que "van a dar una lección de moral, lealtad y de disciplina al imperio del norte y a la derecha fascista de Venezuela".



Calificó a su vez de "infantil" y de "payasada" los apuntes de Bolton en una libreta sobre el eventual envío de "5.000 soldados a Colombia'" y acusó a EEUU de querer "apoderarse del petróleo de Venezuela", tras imponer Washington sanciones a la petrolera estatal Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo.



Maduro dijo que la economía venezolana atraviesa un período de "recuperación crítica", y aseguró pagará las deudas contraídas con China y Rusia, dos de sus principales aliados.EFE