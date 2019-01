Internacional Socialista declara "ilegítimo" al gobierno de Maduro y reconoce legitimidad de la Asamblea Nacional

El Consejo de la Internacional Socialista (IS) aprobó este martes una resolución en la que reconoció los esfuerzos del líder opositor venezolano y presidente autoproclamado Juan Guaidó, "de conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional" y reconoció a ese órgano como el "poder legítimo" para "conducir la transición democrática".

La organización manifiesta su "enorme preocupación por la represión" llevada adelante por el "ilegítimo régimen de Nicolás Maduro" y "exige la plena restitución del orden constitucional".

La IS señaló que la única manera de avanzar en ese país es con la celebración urgente de nuevas elecciones, según el documento aprobado al término de una reunión de dos días en Santo Domingo. Dichas elecciones han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial", y "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", se agregó en la resolución.

🇻🇪 Se aprueba en la Internacional Socialista la Declaración sobre Venezuela:



➕ Reitera la falta de legitimidad democratica de Maduro.

➕ Pide respeto por la legitima AN.

➕ Reconoce los esfuerzos de @jguaido

➕ Pide elecciones democráticas.

➕ Llama a una solución pacífica. pic.twitter.com/apExsgxK0i — PSOE Internacional (@PSOEInternacion) January 29, 2019

El documento expresa que "la legitimidad democrática del presidente y gobierno en Venezuela solamente surgirá de la voluntad libremente expresada por el pueblo venezolano y rechaza categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio de régimen en Venezuela".

La Internacional Socialista, fundada en 1951, es una red mundial que agrupa a 140 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas. En el Frente Amplio uruguayo solo el Nuevo Espacio (sector que integra el Frente Líber Seregni) es miembro y el senador Rafael Michelini es uno de los vicepresidentes de la red. Según dijo Michelini a El Observador, la resolución sobre Venezuela se votó por unanimidad.

En marzo de 2017, el Partido Socialista (PS) se desafilió de la Internacional disconforme con el rumbo que había tomado el grupo en los últimos años. En ese entonces, el PS manifestó que "la incorporación de nuevas organizaciones" –con un perfil más al centro del espectro político– "diluyó al máximo su identidad socialista, asumiendo incluso posturas cada vez más lejanas a perspectivas de izquierda".

En Venezuela, los tres partidos que integran la IS están en la opositora Mesa de la Unidad Democrática: Acción Democrática (liderado por Henry Ramos Gallup), Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López, y al que pertenece Guaidó) y Un Nuevo Tiempo.

En mayo de 2018, en una cumbre que se realizó en Montevideo, el secretario general, Luis Ayala, afirmó que las elecciones de Venezuela no eran "libres ni justas".

Expulsan a sandinistas

Por otra parte, la Internacional Socialista también expulsó de la red al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobierna en Nicaragua. Michelini, encargado de fundamentar la expulsión, afirmó ante el Consejo que "la familia socialista y socialdemócrata en Nicaragua no se siente representada" por ese partido, hoy liderado por Daniel Ortega. "No ha sido fácil tomar esta decisión, pero si cada vez que nos ponemos acá a hablar nos exigimos a levantar los valores de la IS, tenemos que empezar a ser consecuentes y velar por el tema de los derechos humanos", agregó.

"Es desgarrador cuando se decide excluir a alguien de la familia y más cuando se trata del FSLN, que tiene un pasado glorioso y ellos más que nadie debieron ser ejemplo del respeto a los derechos humanos", dijo el senador del Nuevo Espacio.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.

Michelini manifestó que la IS seguirá buscando "el diálogo y la paz" en Nicaragua, pero que el FSLN "no es el partido que puede levantar esta rosa", en referencia al símbolo de la organización.

Fuente: EFE y El Observador