Magdalena Prado vuelve a la televisión con Jorge Traverso tras su salida de Canal 4

"Feliz con este nuevo desafío", escribió la periodista Magdalena Prado en su cuenta de Twitter junto a una publicación de la productora María Elena Moreno que anunciaba el comienzo de una nueva temporada de Periodistas, toda la verdad en Canal 5.

Prado se incorpora así al equipo del programa periodístico conformado por Jorge Traverso, Diego Zas y Alfonso Lessa. "Un honor integrarme a este equipo de tremendos periodistas", comentó ella.

"Estoy feliz de volver a la TV y más feliz aún de hacerlo en este proyecto. Un periodístico completo; con entrevistas a los personajes más relevantes de la actualidad política y social, con análisis, y con la mirada puesta también en las cosas que le pasan a la gente. Con un equipo de periodistas extraordinarios de gran trayectoria, intelectualidad y generosidad", escribió en su cuenta de Instagram.

La última vez que la periodista había estado en televisión había sido en la pantalla de Canal 4, de donde se despidió al aire en setiembre de 2021 del programa Buen Día.

"Este programa fue un mojón en mi carrera y estoy agradecida por la oportunidad. A diferencia de lo que pasa muchas veces en los programas de televisión, logramos una amistad donde todos los que salimos al aire, nos potenciamos a los demás", dijo durante su despedida del magazine matutino.

"Durante estos casi dos años, en mis columnas hablé de política, política internacional, ciencia, cultura, discapacidad, desaparecidos, proyectos solidarios, de los miles de uruguayos que durante esta pandemia lo han dado todo para ayudar a otros. Intenté mostrar cómo se vive en una cárcel de mujeres, hablé de adicciones, de personas que sufren bullying, mobbing, de las personas mayores y su vitalidad, adicciones, los hombres y la danza, de la humanización de la medicina, del desafío de adoptar, de las personas transgénero, de la eutanasia, historias de superación, de sobrevivientes del covid", recordó la periodista en ese momento.

Sin embargo, en diciembre del mismo año trabajó brevemente como conductora invitada en Desayunos Informales, el programa matutino de Teledoce: "Por esta semanita (y otra en enero) vuelvo a las mañanas de la TV. ¡Estoy feliz con esta oportunidad!", dijo.

Desde entonces se desempeña como conductora de Viva la tarde junto a Kairo Herrera en Radio Sarandí y además forma parte del noticiero de la misma frecuencia, Informativo Sarandí, todos los mediodías. Su trabajo periodístico en radio la hizo ganadora del Premio Morosoli en 2022.

"Comencé a hacer radio a los 19 años, hace ya casi 10. La radio me formó como profesional, caminó conmigo en el descubrir de la vida adulta y del trabajo, me hizo abrazar con fuerza el periodismo, me regaló una excepcional cercanía con la audiencia. La radio me acunó. En tiempos donde el entretenimiento, lo efímero, y la liviandad parecen ganar terreno, la radio sigue siendo un bastión del periodismo, de encuentro genuino y duradero", escribió en una publicación de agradecimiento en sus redes sociales y agregó: "Es un verdadero honor trabajar todos los días bajo esta bandera".