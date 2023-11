Magui Correa reveló en Canal 4 una de sus mayores vergüenzas al aire: "Me pasó en vivo con Blanca Rodríguez"

La periodista de Canal 10 Magdalena Correa fue una de las invitadas del último programa de PH: Podemos Hablar, que conduce Gonzalo Cammarota en Canal 4 y que se emitió este miércoles. Allí, contestando una de las preguntas que guió la conversación entre los participantes, Correa reveló que una de sus mayores vergüenzas la pasó en vivo como movilera de Subrayado, y que fue frente a la conductora Blanca Rodríguez.

"Me pasó en un móvil en vivo con Blanca", comenzó a relatar Correa. "Estás en vivo y te puede pasar".

"Me olvidé del nombre de la entrevista que tenía que presentar. Esa no era la esencia, la esencia era trasladar lo que decía la persona. Pero cuando te ponés el balde... 'Vamos con el vocero de Bomberos... no me acuerdo del nombre'. Lo tuve que decir", contó.

Tras la anécdota, Ignacio Martirené, periodista de Telemundo y también presente en el piso de PH, comentó entre risas que recordaba el momento, y que es algo que le "pasó a todos" alguna vez. Cammarota, en tanto, bromeó con que el momento del olvido de Correa le había llegado por Whatsapp.

"Y no era Fernando González, era Simón Burlón. ¿Cómo no me acordé del nombre?" se preguntó la periodista.

Correa aseguró que por esa situación decidió recortar la cantidad de horas que le dedicaba al trabajo en el canal.

"Soy de esas personas que quiere que todo siempre le salga bien. Y tenés una gimnasia, entonces pensás que no te vas a olvidar. Esa es una de las cuestiones por las que acorté un poco mi jornada laboral. Llegó un punto en que no me daba la cabeza, quería decir algo y no me salía. Ese fue un momento de mucha vergüenza", concluyó.