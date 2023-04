Malena Castaldi y Viviana Ruggiero, amigas y "rivales" de informativo: “Tenemos una competencia de 18:55 a 21:15”

Son las 19:30 y Malena Castaldi presenta un informe sobre el conflicto gremial en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo desde el piso de Telemundo. Se enciende la pantalla de su teléfono con un mensaje que no se envió desde el celular de una productora ni de una fuente, sino de la periodista que presenta las noticias en otro canal: “Sos una diosa, amiga”. Viviana Ruggiero, conductora de Telenoche, la mira mientras corre un corte comercial.

Durante más de dos horas al día están en las casas, los bares, los celulares y los trabajos de los uruguayos. Y ver a una o a la otra es simplemente cuestión de cambiar de canal. Pero la historia entre las dos va más allá de la noticia.

Las periodistas que conducen dos de los informativos de la televisión uruguaya se conocen hace 19 años, en los que afianzaron una amistad, y ahora compiten en horario central. “Las dos tenemos muy claro que tenemos camisetas de cuadros distintos y jugamos para nuestro equipo. Tenemos una competencia de 18:55 a 21:15 porque estamos desempeñando exactamente el mismo rol en canales distintos. Pero lo principal es que no incide en la amistad. Al contrario, creo que es un insumo más para fortalecerla”, dice Castaldi desde un café en Barrio Sur donde se reunieron para hablar con El Observador.

Coinciden en que la competencia es natural en el medio en el que trabajan y aseguran que la rivalidad que conlleva la disputa por la audiencia no tiene consecuencias en el vínculo personal. “Desde el principio de mi carrera competí con mis amigos. Hay una parte de mí que compite y que va a querer ganar. Pero también quiero que a mis amigos les vaya bien en donde estén. Yo la veo a Male a veces y nos mandamos un mensaje. ‘Che amiga, qué linda que estás’ o ‘me gusta la chaqueta que tenés’ o ‘qué bueno que metieron ese gol’. Y es desde un lugar súper genuino. Son dos caminos que corren en paralelo. Y creo que es difícil de entender pero para mí es muy natural”, continúa Ruggiero.

No van a conversar sobre una primicia que se está trabajando en cada uno de los informativos, de un tema que se está desarrollando o de una entrevista que está prevista para la noche. Pero no quita que no hablen sobre temas propios de la profesión.

Castaldi habla de la honestidad y la ética profesional de Ruggiero. Ruggiero destaca la claridad y fortaleza al momento de comunicar las noticias que demuestra Castaldi. Viviana le reconoce la cercanía con la audiencia y los lectores. Malena destaca la tenacidad y la solidez en la carrera de su amiga. Dicen que se admiran mutuamente y que cuando se ven en la pantalla tienen la ventaja de conocer no solo el perfil profesional sino su esencia más personal. Dicen también que tienen pendiente trabajar juntas.

Inés Guimaraens

Viviana Ruggiero y Malena Castaldi

Pasaron casi dos décadas desde que se conocieron en una clase de la Universidad Católica. Y como cualquier vínculo que se desarrolla desde la frontera entre la juventud y la adolescencia se fue transformando de acuerdo al devenir de la adultez. “La amistad se afianzó mucho en los últimos años. Más allá de que tenemos un grupo de amigos, siento que por circunstancias de la vida estábamos en una etapa muy similar y eso nos hizo acercarnos mucho y compartir más la vida de la otra”, dice Ruggiero.

“Lo que te permiten las amistades largas es que vas viviendo los distintos momentos y etapas de la vida. Nos ha tocado estar en las buenas, en las que son festejos, y en las malas, cuando es para poner el hombro. Y eso creo que también te permite afianzar mucho la amistad y la elección de tu círculo de confianza y tu círculo más íntimo”, agrega Castaldi.

Cuando se juntan los periodistas, hablan de periodismo. Y eso sucede en su grupo de amigos: conversaciones con autocrítica, charlas que acompañaron el desarrollo profesional de cada uno. Según la conductora de Telemundo, “un periodista no empieza siendo periodista, vos te vas consolidando en el tiempo y vas madurando también tu cabeza y tu manera de ejercer profesionalmente".

“Es verdad: cada vez que nos juntamos hablamos de periodismo, de política y de lo que pasa en el país. Y eso te sirve mucho también para debatir y para intercambiar ideas. Creo que nos acompañamos desde un lugar de colegas y de amigos. Es ir haciendo el camino juntos”, apunta Ruggiero.

Inés Guimaraens

Viviana Ruggiero

Las dos crecieron en hogares donde los informativos se miraban en cada edición y hasta el día de hoy la voz de los informativistas acompaña la dinámica diaria. Sin embargo antes de definirse por el periodismo Viviana se planteó empezar una carrera cerca del cine y Malena se había planteado ser abogada antes de empezar la universidad. No sabemos como seguiría esa historia, pero la realidad las cruzó en la vida universitaria.

Pero como le sucede a muchos periodistas, Ruggiero descubrió su pasión por el periodismo cuando empezó a ejercerlo. “Cuando terminé la facultad lo que menos quería era terminar en un diario. Me parecía que no me iba a gustar escribir, que no era buena, me parecía aburrido. Y la realidad es que me encantó el periodismo escrito y hoy en día creo que es una gran escuela. Que la mejor manera de formarse cuando salís de facultad es ir a la redacción de un diario porque ahí tenés no solo uno de los desafíos más grandes que tiene el periodismo –que es esa hoja en blanco todos los días– sino que además las redacciones tienen esa mística del oficio”.

En esa escuela de prensa encontraron la posibilidad de formarse con bases que luego pudieron volcar en otros soportes. Pero la televisión tiene sus propios códigos: la capacidad de síntesis, el apoyo en la imagen y la claridad son fundamentales en un informativo. "Podés tener material para escribir una página de diario pero no son los tiempos de la televisión. Tenés que poder explicar algo en 30 segundos, desarrollar una noticia en un minuto y además alimentarlo desde el punto de vista audiovisual", sostiene Castaldi, que el mes pasado volvió a la prensa con En Suma, la newsletter de economía que publica en El Observador.

"En una nota de diario podés volcar un montón de información que si lo llevás a la tele la gente no te entendió, se perdió y cambió de canal", acota la periodista de Telenoche.

Dos periodistas, dos informativos

Se despiertan escuchando a sus colegas y en las primeras horas de la mañana ya saben qué es lo que escribieron. A lo largo del día consumen constantemente qué es lo que está pasando. Explican que tienen un hábito de consumo de la información, primero desde el punto de vista vocacional y después por la responsabilidad del rol que tienen hoy.

"Tenés que saber qué es lo que está pasando si le vas a hablar a las siete de la tarde a la gente y le vas a decir cuáles son las noticias del día. También está el desafío de sumarle valor porque a lo largo de todo el día tenés medios que están actualizando en tu bolsillo qué es lo que está pasando. Entonces a las siete de la tarde, cuando todo el mundo ya sabe lo que pasó, ¿cuál es el valor agregado que vos le das? ¿Cuál es el distintivo? ¿Es análisis? ¿Es una entrevista distinta? ¿Es un desarrollo? Tenés que tener algo diferente", dice Castaldi.

Ruggiero destaca la sensación de adrenalina que por ocasiones le da el programa en vivo, tanto como informativista como conductora de Así nos va en Radio Carve: "Muchas veces las cosas están pasando en el momento y eso tiene una adrenalina que está buena. Es súper lindo cuando tenés todo organizadito pero cuando todo se te despatarra. Cuando sale bien termina siendo una adrenalina y un sentimiento que te corre de la panza al pecho que es difícil de transmitir. Esa adrenalina a mí me encanta vivirla y me la da mi trabajo. No te pasa todos los días, pero a mí me gusta que suceda eso".

Es que la tarea va más allá del tiempo en el que están presentando las noticias en la pantalla. Las dos enfatizan la importancia de tener clara la vocación y la esencia periodística. Y alimentarla.

"Podés ejercer el periodismo y uno de los roles puede ser que eso se cristalice en la presentación de las noticias, que es lo que circunstancialmente estamos haciendo hoy, pero nuestra definición como periodistas sigue siendo conversar con fuentes, buscar información, entender los temas, generar nuestras propias noticias, aquellas cosas que nos apasionan, que nos mueven, cada una en el área en la que se ha ido especializando a lo largo del tiempo", dice la periodista de Teledoce.

Inés Guimaraens

Malena Castaldi

Ruggiero lo resume como la necesidad de "no dejar de lado el oficio que amás". "Eso, en algún sentido, te requiere un doble esfuerzo, sobre todo en cuanto al tiempo. Yo creo que hoy el oro actual, sobre todo para los periodistas, es el tiempo. Lo que necesitamos más para poder efectivamente hacer lo que queremos. Es el desafío diario: poder tener tiempo para poder ejercer ese doble rol".

La discusión en torno a la duración de los informativos uruguayos está cada vez más vigente. Las generaciones modifican sus hábitos de consumo de medios y el informativo que antes era consumido desde los titulares hasta el cierre por la familia reunida ya no puede ser el mismo. “Que un informativo de dos horas veinte es largo es factual. La tendencia de los informativos en el mundo es cada vez a demorar menos, a ser más concisos en la información que dan y ser más un resumen. Al informativo tradicional que hemos conocido y con el cual nosotros crecimos ahora se suman otros puntos en el menú, otros espacios. Y creo que eso va en la búsqueda de ese valor agregado", dice Castaldi.

“Quizás también tenemos que preguntarnos por qué son largos. Es un desafío porque eso hace que muchas veces sea complicado llegar a las nuevas generaciones que tienen un consumo mucho más fugaz, para la que dos minutos de un contenido es largo. Creo que hay un cambio en la dinámica del consumo, que las empresas son conscientes y que han ido dando algunos pasos en ese sentido”, comenta Ruggiero cuando se le pregunta su mirada sobre la dinámica del medio.

El hecho de estar durante dos horas en el prime time de la televisión conlleva un alto nivel de exposición que viene con la tarea. Y la conducción de un informativo central es también un lugar de gran visibilidad para dos mujeres que se consolidaron en el medio en base a su trabajo. Pero no es lo que le pasa a todas. "Mirás los medios y hay mujeres presentes, por suerte cada vez más, pero no necesariamente es equitativo. Creo que hay un camino positivo que se está transitando pero todavía nos falta. Y creo que la responsabilidad viene por el lado de bregar por esa equidad. Y también por mostrarle a otras mujeres que podemos desempeñar esos roles. No somos las primeras, ni vamos a ser las últimas", sostiene Castaldi.

En este sentido, Ruggiero habló sobre su experiencia como mujer en los medios en una columna en Así nos va. “A veces te das cuenta cuando miras para atrás que viviste cosas que por ahí no tenías que haber vivido y que si fueras hombre no las hubieras vivido. Desde que te comenten la ropa, que te hagan comentarios vinculados a tu físico, a tu sexualidad. Todas cuestiones que no hacen a tu trabajo. Y a un hombre lo pueden criticar y cuestionar también pero nunca se cuestiona desde ese lugar. Eso es lo que hoy yo, una mujer de 37 años, mira para atrás y dice 'sí, me pasó muchas veces esto y claramente a un hombre no le pasa'. Mi visión sobre el feminismo ha ido cambiando mucho. No es que me quiero poner en un rol radical de feminista, porque de hecho no lo soy, pero sí hoy en día me considero feminista. Porque seguimos siendo la excepción y no la regla”.

Castaldi también indicó que desde su experiencia profesional ha tenido jefes que le han habilitado espacios: "Me parece un buen antecedente. Pero ojalá en el futuro también haya muchas mujeres que puedan habilitar, independientemente de si sos varón o mujer, pero que también podamos tener cargos de toma de decisiones habilitando a otros”.

Inés Guimaraens

Viviana Ruggiero y Malena Castaldi

Ponerle el cuerpo y la voz a las noticias día a día también atrae todo tipo de comentarios y críticas. "Tomo las críticas desde el respeto, que son positivas y constructivas. Las críticas que vienen cargadas de odio y falta de respeto, que hay muchas, no me afectan. Soy muy de teflón en ese sentido. Tengo muy claro que la gente va a hablar de uno. A mí lo único que me importa de verdad es irme a dormir con la conciencia tranquila. Y obviamente que me importan las críticas de la gente que quiero y que respeto profesionalmente", dice Ruggiero.

"Sí es cierto que es un lugar de mucha exposición. Todas las noches tenés que estar ahí y tenés que estar bien. Te parás adelante de un montón de gente con tu día, con tu historia, con tu situación actual. Sin embargo tenés que estar de la misma manera y con la misma cara. Y eso tiene un peso. Porque hay días que estamos cansados, porque hay días que estamos tristes, porque hay días que estamos en mal humor, porque hay días que tuvimos problemas o porque hay días que estamos muy eufóricos porque tuvimos una linda noticia. Y ponerle el cuerpo todos los días a tu trabajo delante de mucha gente es todo un desafío", agrega.

Están de acuerdo en que la dinámica de las redes sociales, donde la crítica es más irrespetuosa, no se vuelca en la calle. "Es nuestro trabajo. Estamos en un país donde mi experiencia es que personalmente la gente es muy amable. Primero respetan mucho el espacio personal y si se acercan a decirte algo es desde lo constructivo. En las redes no pasa lo mismo, pero en las redes todo se exacerba o se polariza", agrega Castaldi.

Para Ruggiero los periodistas tienen uno de los oficios más auditados por el público. "Todo el mundo opina y está muy bien que sea así. La gente en definitiva tiene el poder sobre tu trabajo porque te compra el diario o no, te cambia de canal o no, elige escucharte en la radio o no. El poder lo tienen efectivamente los que están del otro lado", sostiene Ruggiero.

"Y tiene que ser así y está bien que sea así", agrega Castaldi.

La gente tiene la última decisión: elige cuándo cambiar de canal. Ellas, por lo pronto, la noche se volverán a ver en la pantalla de la competencia.