Malestar con Messi en PSG por su viaje a Arabia Saudita; mirá qué pasó

Un viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita este lunes generó un nuevo foco de tensión entre su club, París Saint-Germain, y el crack argentino, según informan medios deportivos franceses.

Este lunes, Messi acudió a Arabia Saudita, país con el que suscribió un patrocinio como embajador de turismo. "¿Quién pensaba que Arabia Saudita tenía tanto verde? Me encanta explorar sus maravillas inesperadas siempre que puedo", publicó el sábado en Instagram.

Pero su viaje generó que faltara a la práctica de este lunes, la que no estaba planificada cuando organizó su vuelo y que fue marcada luego de la derrota del domingo ante Lorient.

Esa situación generó malestar en PSG, según L’Equipe.

Por su parte, el diario AS de España informa que Messi comenzó el viaje cuando esa sesión de trabajo no estaba prevista. Además, ese traslado ya lo había cancelado dos veces y no había oportunidad de hacerlo una vez más.

La planificación de PSG tenía marcado dos días de descanso si ganaban el domingo. Por eso el 10 argentino fijó su viaje para el lunes.

Pero luego de la derrota el DT Christophe Galtier marcó entrenamiento para el lunes, decisión que fue fijada cuando Messi ya no estaba en Francia y no podía regresar.

Según L’Equipe, su falta generó cierto malestar en el PSG, club con el que su renovación cada vez parece más alejada.

AFP

Messi en PSG

Más silbidos

Una vez más los jugadores del PSG salieron entre una pitada del Parque de los Príncipes. Con esta sexta derrota en Ligue 1, el club parisino mostró un nuevo hundimiento a todos los niveles que ensombrece aún más su decepcionante temporada.

Pese a prodigarse poco ante los medios, el consejero de fútbol del París Saint-Germain, Luis Campos, se expresó ante el micrófono de Canal+ el domingo después de la derrota contra el Lorient (3-1). Pidió una "reacción" del equipo para conservar el título de liga y salvar lo poco que resta de temporada.

Porque, después de ese tercer revés en cuatro partidos en el Parque de los Príncipes, el equipo de la capital, líder con 75 puntos, sólo cuenta un colchón de 5 puntos sobre el Olympique de Marsella (2º) y 9 sobre el Lens (3º), que tiene un partido pendiente.

AFP

Messi en PSG

Con aún cinco fechas por disputarse, el camino hacia un eventual 11º título de campeón parece alargarse más de los esperado, aunque los obstáculos a superar (Troyes, Ajaccio, Auxerre, Estrasburgo y Clermont) parecen asequibles para las estrellas del PSG, al menos sobre el papel.

Y es que después del regreso del Mundial y durante esta segunda parte de la temporada, nada parece funcionar en el equipo, con un juego apagado, un plantel descompensado y en medio de un ambiente de negatividad.

"Es duro cuando se pierde un partido así, espero una reacción de todo el mundo, de los jugadores, del cuerpo técnico, de toda la gente que trabaja en el PSG", dijo Campos.

Por su parte, el entrenador Christophe Galtier, sospechoso de haber proferido palabras discriminatorias cuando dirigía al Niza, explicó que su equipo, que pronto se quedó con un hombre menos, no comenzó bien el partido.

Sus jugadores parecían perdidos en el sistema de 4-4-2, y no se percibía equilibrio entre líneas.

'Falta de concentración'

"Pasé a cuatro atrás y añadí un centrocampista esperando tener más relaciones técnicas en el interior del juego, pero no fue el caso", reconoció el técnico.

"Cuando hay tanta inconsistencia técnica en un inicio de partido, cuando no es cuestión de frescura en este momento del partido, es que hubo una falta de concentración de varios jugadores", añadió.

Desde el inicio del choque los parisinos perdieron los duelos y se vieron ampliamente superados en defensa, especialmente en los dos primeros goles visitantes (15, 39), en los que los bretones se pasearon por el área.

Un hundimiento colectivo, pero también individual: "Es necesario una toma de consciencia colectiva e individual, hay demasiados jugadores por debajo de su nivel", comentó Galtier.

Leo Messi y Kylian Mbappé sólo aparecieron de forma intermitente. Y otros ni eso. Como el marroquí Achraf Hakimi, al que se le vio demasiado acelerado desde el inicio del partido, y que en el minuto 20 ya había sido expulsado por dos amarillas.

Más allá de los jugadores, Galtier está de nuevo en el punto de mira de las críticas. Preguntado por la situación del técnico, llegado de su mano el pasado verano europeo, Campos aseguró estar convencido de que los jugadores confían en él. "Todos estamos juntos y es eso lo que quiero decir a los aficionados".

Con base en AFP