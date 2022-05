Malvín derrotó a Peñarol y forzó un quinto y definitivo partido por un lugar en semis

Malvín derrotó a Peñarol en cancha de Larre Borges por 70-67 e igualó la serie de playoffs de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol por lo que la semana próxima habrá quinto y definitivo partido para definir a uno de los semifinalistas del certamen.

Tras tres partidos opacos, Anthony Hilliard apareció en todo su esplendor y la figura de Malvín anotando 23 puntos.

Kiril Wachsmann rindió a su nivel habitual, con 10 puntos y 11 rebotes mientras que en la base Juan Santiso aportó 10 tantos y 5 asistencias mientras que Lucas Capalbo 9, producto de 3 triples.

En Peñarol, que intentó el empate en la última jugada con triple de Nicolás Borsellino, el goleador fue John Flowers con 15.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Los playoffs de la Liga

Urupan 1-2 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

5º partido: lunes, hora 20.00, Palacio Peñarol

Biguá 2-1 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: Biguá 77-81 Olimpia

5º partido: lunes, hora 22.15, Palacio Peñarol

Peñarol 1-1 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: Peñarol 67-70 Malvín

5º partido: martes 10 de mayo, hora 19.15, Larre Borges

Goes 1-1 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: viernes 6 de mayo, hora 21.15

4º partido: martes 10 de mayo, hora 21.45, Palacio Peñarol