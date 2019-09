Manini a favor de que la gente se arme: “Se tienen que defender”

Guido Manini Ríos, el candidato presidencial de Cabildo Abierto, dijo que está de acuerdo con que la gente se arme si es para defenderse. "De hecho hoy están armados los delincuentes, están armados y van a seguir armados por más que se les siga sacando armas a los no delincuentes. Los delincuentes generalmente no se están armando de los que tienen armas honestos, sino que se arman del contrabando, del robo, etc, etc", dijo entrevistado en De Cerca.

Manini sostiene que deben haber limitaciones y que las personas deben estar "probadamente aptas".

"La gente tiene derecho a defenderse y defender a su familia pero por supuesto, vuelvo a decir, con limitaciones a quiénes pueden tener armas", dijo el candidato.

