Manini Ríos sobre ley orgánica militar: "Esta ley es perjudicial e irresponsable"

El candidato por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, considera que la aprobación de la ley orgánica militar en el Parlamento fue una irresponsabilidad, ya que tiene puntos no previstos, por lo que afecta a muchos integrantes de las Fuerzas Armadas y perjudica al país, según dijo este miércoles en el Informativo Carve.

La reducción de cargos jerárquicos de coroneles que permite esta ley es un problema, planteó el general retirado. Dijo que los coroneles ocupan cargos gerenciales en instituciones muy importantes -por ejemplo en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA)- y que por la reducción de cargos serán sustituidos por gerentes civiles “que van a cobrar muchísimo más y van a generar problemas funcionales en distintas instituciones”, estableció.

La reforma de la ley orgánica militar, además de reducir la cantidad de efectivos en los altos mandos, también elimina los Tribunales de Honor y deroga la “obediencia debida”, por lo que se elimina la obligación de los militares a seguir órdenes aún cuando estas están por fuera de la ley y la Constitución, entre otras medidas. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de este año y este martes se convirtió en ley en el Senado por 17 votos en 31, con el apoyo del Frente Amplio y el Partido Independiente.

Asimismo, Manini Ríos dijo que la reducción de cargos de coroneles no está sujeta a ningún estudio serio sobre cuánto se necesita de ellos. El exgeneral cree que esta ley no contesta las preguntas que debería contestar: “¿qué Fuerzas Armadas queremos?, ¿qué organización queremos?, ¿qué recursos debemos darles?”.

También consideró que es una “irresponsabilidad” aprobar esta ley sin esperar el plebiscito de la reforma Constitucional que cambia la organización del Ministerio de Defensa al crearle una nueva fuerza. “Es una ley hecha desde la revancha, desde el rencor, con prejuicios”, dijo Manini Ríos y agregó que “es perjudicial porque no tiene en cuenta los problemas que está generando seriamente. De acá a cinco años, como los ascensos son por vacante real, no va haber más ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, eso no está previsto”.

El candidato dijo que si Cabildo Abierto tiene las posibilidades, derogará esta ley y hará otra que “obedezca una verdadera política de Estado, en la cual participen todos los partidos y que no sea el capricho de un solo partido de gobierno”.

"Me cuesta creer que alguien haya dado una orden"

Consultado sobre las declaraciones que hizo el ministro de Defensa José Bayardi, sobre que investiga denuncias sobre oficiales que obligaron a subalternos a votar a Cabildo Abierto en las elecciones internas, dijo que “es absurdo". "Me cuesta creer que alguien haya dado una orden. Además, el soldado vota a quién quiere, a quién se le antoja, si votó a Cabildo Abierto es porque quiso”, dijo Manini Ríos.

Señaló que es ridícula la explicación de que el voto militar fue mandatado. "Los votos salieron de todos los sectores de la sociedad", aseguró y puso como ejemplo Río Branco, que posee poca presencia militar.

Acerca de la propuesta de reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga sobre seguridad, reiteró que está de acuerdo con el cumplimiento efectivo de las penas y con no devolverle a la sociedad un delincuente que no está rehabilitado. Sin embargo, no comparte la idea de crear una Guardia Nacional a partir de militares, ya que “más que una solución es un problema”, dijo. Explicó que la tarea militar y la policial son diferentes, y que poseen formaciones distintas.

A partir de este planteo se le preguntó si tiene miedo de que a los militares “se les vaya la mano” en algún momento. “No, no tengo miedo, pero creo que no están para esa función, esto es desnaturalizar su función. Esa propuesta genera un problema porque está creando una nueva Guardia Nacional y hoy existe una Guardia Nacional, en base a la Republicana. Si el tema es la disciplina, que se le dé la fuerza o los recursos que le está faltando”, respondió. El candidato no cree que la solución sea crear otro organismo paralelo dependiendo de otro ministerio.

Respecto a sus casi 50.000 votos en las elecciones internas, Manini Ríos dijo que piensa que este número puede multiplicarse por ocho o diez veces para las próximas elecciones. “Este no es el techo de la votación, es el piso de los pisos”, afirmó.