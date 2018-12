Manuel Sbdar: “Existe una correlación entre el logro y la gestión”

Lo que todos los gerentes deportivos, entrenadores y dirigentes buscan siempre dentro de un club de fútbol es el triunfo. Todos quieren salir campeón. Existe una elevada correlación entre los logros deportivos y cómo se gestiona un club. El éxito deportivo no viene aislado sino que es el resultado de una serie de decisiones que se toman, y esas decisiones tienen que ver con la gestión. Hay una frase que sintetiza que todos los clubes tienen buenas intenciones, y es cierto, no hay un miembro de un club que no las tenga en beneficio de su institución, pero las intenciones sin gestión son solo intenciones y por otro lado la gestión sin resultado es solo gestión”, explicó Manuel Sbdar, fundador y CEO de Materiabiz Escuela de negocios, investigador, docente y emprendedor creador del Modelo Palancas, quien a partir del caso exitoso de River Plate argentino, que reflejó en su libro “River Plate, la máquina”, brindará una charla el próximo jueves en Montevideo para regar el fútbol uruguayo con nuevas experiencias de modelo de clubes perdurables.

¿Qué podrán escuchar quienes asistan a la conferenciaque brindará en Montevideo?

Lo que vamos a hablar en esta charla es cómo se vincula la parte de gestión y la de organización, las tomas de decisiones en el día a día de un club de fútbol con los resultados obtenidos. En este caso haría una salvedad, porque los resultados no son solo resultados deportivos. El origen de los clubes en Argentina, y estimo que en Uruguay también, tuvieron siempre una función social. Los clubes que hoy son clubes deportivos y profesionales tienen un origen social. Y en sus estatutos siempre está la figura de ver cómo pueden contribuir con el medio que los rodea. Nuestro fútbol, el de Argentina, Uruguay y de otros países de Sudamérica tienen una vertiente que es el compromiso social. La única forma de cumplir con ello es tener superávit, entonces terminamos entrando en algo que puede parecer ajeno a una asociación civil sin fines de lucro pero sin embargo es fundamental, y es que los clubes de fútbol necesitan ser superavitarios para cumplir con todos los objetivos que dan vuelta dentro de su misión. Entonces un club de fútbol no puede ser cuestionado sin esa mirada puesta en los resultados. A diferencia del fútbol Sociedad Anónima, como sucede en Europa, donde los clubes buscan superávit para repartir entre sus accionistas, en estas latitudes por suerte todavía se busca superávit para invertirlo en algún beneficio hacia los asociados. Por eso lo que hicimos en el libro fue investigar y realizar un trabajo que no solo se ajustó al fútbol de Argentina y River, sino que tratamos de entender cómo funciona la industria del fútbol a nivel mundial. Porque al final del día hay un negocio detrás de esta actividad. Esta industria tiene modelos muy definidos en todo el mundo y el primer paso para gestionar es entender esos modelos. Lo que pretendo conversar con los participantes de la charla del jueves sobre cuáles son los modelos, cuáles son los más convenientes, cuáles los más alcanzables. ¿Tenemos un nivel de maduración para hacerlo? Vamos a trabajar con profundidad en esas temáticas.

En su libro analiza un cambio de paradigma en la gestión de River.

Tenemos un método en la escuela de negocios, el Método Palanca, con el que tratamos de entender la viabilidad y perdurabilidad de las organizaciones. En el caso de River se pasó de una palanca de persona a una palanca de proceso. El personalismo de una mente brillante te puede llevar a grandes triunfos, pero debés tener en cuenta que un día esa mente brillante se apagará. Lo que logró River fue darle vida propia e inteligencia a la organización. Diseñó, desarrolló e implementó una organización inteligente. ¿Qué es una organización inteligente? Estructurar la forma de toma de decisiones para que haya procesos en cada sector, con dos premisas básicas, transparencia y conocimiento. Eso te permite entrar en vínculo, por ejemplo, a partir de decisiones con la gestión desde lo digital de River con personas que no están vinculadas al club. Entonces tenés la capacidad de penetrar en una hinchada/aficionado/comunidad/cliente y eso lo podés hacer a partir de herramientas que están al alcance de cualquier corporación o club de fútbol. Para eso tenés que poner a personas que puedan hacerlo. Todo eso surgió a partir de la reestructuración del club.

¿Qué se necesita para eso?

Abrir la cabeza y un movimiento revulsivo en donde finalmente los dirigentes se podrán dar cuenta que este camino es más rentable que el otro. Creo mucho en el sistema de incentivos. La gente está anquilosada cuando está cómoda donde está y le es suficiente lo que está obteniendo. Por eso me parece muy importante la movida que hace El Observador, porque simplemente mostrando determinadas experiencas y resultados hay gente que puede decir: esto también está bueno para nosotros.

¿Cómo analiza lo que sucedió con Boca-River en la final trunca de la Libertadores y la fijación de Madrid para el último partido?

Es una enorme pérdida lo que sucedió. Está buenísimo que se juegue en España, pero me parece que fue una oportunidad desaprovechada para construir espectáculo. El espectáculo se construye en un sentido de ida y vuelta. Ofrecés algo atractivo y eso genera más adherentes. Es más fácil venderle el producto a un cliente que ya tenés, que ganar clientes nuevos. Y acá tenías la oportunidad de ganar clientes nuevos. Como hace Manchester, una ciudad de 4.000.000, que en China tiene 350 millones de hinchas. Este era un buen momento para generar hinchas en el mundo. Eso había generado la movida. Para mi es una oportunidad desaprovechada y pérdida de valor. La corrida de los policías a los hinchas y a los chicos corriendo con sus padres, expulsa a posibles adherentes a este espectáculo/modelo de negocios. Lo viví como una experiencia muy frustrante.