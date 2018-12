El día que la FUBB pescó a Magnano

El técnico argentino campeón olímpico y mundial, Ruben Magnano, atrapa las miradas en el estreno del Antel Arena. En otras circunstancias hubiera llegado con los visitantes y ocuparía un lugar en el banco de suplentes del rival. Sin embargo, en esta ocasión y como para prestigiar una jornada histórica para el básquetbol uruguayo, viste de blanco, lleva el escudo de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) estampado en el bolsillo de la camisa y le da un marco inédito a la selección nacional. Para él, también empieza a ser histórico. El triunfo ante Puerto Rico le acerca hacia un registro único: su séptimo mundial.

¿Cómo es posible que un técnico de la categoría de Magnano haya aceptado dirigir a Uruguay, cuando la FUBB no tiene la capacidad económica para afrontar su caché?

El acuerdo se comenzó a cerrar cuando aún Marcelo Signorelli conducía a la selección nacional.

En aquel momento, el presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, entendió que necesitaba dar un golpe de timón para el último tramo de las Eliminatorias, que desembocarán en el Mundial de Japón del próximo año.

Con un poco de suerte, porque el representante de Magnano es el mismo que el del argentino Adrián Capelli, con quien desembarcó en la FUBB en 2014 y con quien Vairo mantenía contacto, se empezó a escribir esta historia.

Una llamada de teléfono se transformó en el disparador de lo inesperado. El representante le comentó la idea al técnico y el proyecto prendió.

Magnano ganaba US$ 300.000 por año en Brasil e increíblemente empezaba a girar en la órbita de Uruguay.

Pese a que es inexplicable para la realidad económica de Uruguay, surge en el camino un detalle que se transforma en el disparador de todo: en determinado momento de la carrera lo importante para los profesionales exitosos no solamente pasa por el pago sino por el entorno y las posibilidades de hacer historia.

¿Qué le podía brindar Uruguay a Magnano? La tranquilidad de estar en un lugar fijo y evitar traslados por todo el país en una liga local. ¿Alcanzaba con eso? No. Había otro detalle, clave en todo esto, que con Uruguay puede transformarse en el técnico con más mundiales. Ya había participado en seis, en cuatro como técnico y en dos como asistente, y Uruguay le abría una inesperada puerta de ir por el séptimo. Por el séptimo, ¡a cuatro partidos de dirigir un Mundial!

Definitivamente se habían alineado los astros. Uruguay no tenía US$ 300.000 para pagarle al argentino. Y Magnano nunca hubiera esperado que le ofrecieran en cuatro partidos la posibilidad de llegar a un Mundial, su séptimo.

De esa forma, se terminó cerrando la llegada del entrenador que en otras condiciones nunca hubiera podido dirigir a Uruguay, porque la FUBB no tiene la capacidad económica para afrontar su contrato.

Magnano, que hasta el Mundial (inclusive si clasifica) es el técnico de Uruguay, vivirá en su país y llegará a Montevideo en dos ventanas, la actual con Puerto Rico y Estados Unidos, y en febrero para los partidos de visitante ante México y Puerto Rico. Además, en caso de clasificar al Mundial, trabajará dos meses en Montevideo con la selección para preparar el torneo de Japón 2019.

Uruguay le paga a Magnano por cada ventana de eliminatorias y por dirigir el Mundial y, según explicaron a Referí, abonarán una cifra similar a la que recibiría el exentrenador en el mismo período de tiempo.

Con EE.UU. y con Hatila

La selección jugará este domingo el segundo partido en esta ventana de las eliminatorias para Japón 2019. Será a la hora 20 ante Estados Unidos. En caso de ganar, Uruguay quedará en la puerta de la clasificación que definirá en las dos últimas fechas.

El plantel uruguayo, que está concentrado desde el lunes en el hotel Ibis, tuvo libre después del triunfo del jueves y volvieron a la concentración el viernes al mediodía. De noche entrenaron en el Antel Arena. Magnano no tiene lesionados y además recuperó al brasileño nacionalizado uruguayo Hatila Passos, quien había viajado a su país por el nacimiento de su hijo.

¿Estados Unidos llega con los NBA? No. Arribará a Uruguay con un equipo de segundo nivel, con jugadores que individualmente y físicamente están un escalón por encima de los uruguayos, pero no tienen la consistencia de equipo.

Los estadounidenses vienen de caer el jueves 80-63 ante Argentina.

Con un parcial de 22-8 en el inico del tercer cuarto, Argentina se aseguró el triunfo.

Recaudación récord para FUBB

El acuerdo que suscribió la FUBB con Antel Arena es exclusivamente por los encuentros que cierran las eliminatorias de local, el ya disputado ante Puerto Rico y este domingo ante Estados Unidos.

Hasta el jueves, los partidos del clasificatorio al Mundial de 2019 se jugaron en el Palacio Peñarol. La FUBB pensó llevar los encuentros al Antel Arena pero no quiso correr riesgos. Ante la iniciativa de la empresa estatal, la Federación propuso para estos encuentros un acuerdo con porcentajes. Antel quería el espectáculo y la FUBB no estaba dispuesta a tomar riesgos, porque tenía 9.200 lugares para vender y en el Palacio Peñarol ante Argentina, Panamá, Paraguay o México no superó los 3.000 boletos, explicaron desde la FUBB a Referí.

Con el Antel Arena cambió el escenario. Para Puerto Rico, agotaron los 9.200 lugares. Aún queda un pequeño remanente de entradas para el domingo, ante Estados Unidos, porque la FUBB liberó boletos que estaban reservados para invitados. Se pueden adquirir a través de TickAntel, explicaron a Referí.

En la Federación estimaron que por estos dos encuentros la recaudación bruta rondará los US$ 200.000 a US$ 250.000.

Los costos por abrir el Antel Arena son diferentes a los del Palacio Peñarol. También el servicio y el confort. En el estadio de los aurinegros habilitan de 5 a 10 puertas, si los espectadores acceden a todas las tribunas. En el escenario que se estrenó el jueves para el básquetbol, 80, si se abren todos los sectores.

Los ingresos que recibirá la FUBB por estos partidos también trascienden los números habituales. Los beneficios que dejan estos partidos le permitirán a la Federación solventar los gastos de pasajes y estadías para viajar en febrero para jugar en México y Puerto Rico. Estimaron entre US$ 50.000 y US$ 60.000 lo que deberán desembolsar por estos conceptos.

La FUBB se embolsa solamente los ingresos de venta de entradas y publicidades. Los derechos de televisión van a las cuentas de FIBA.