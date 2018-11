¿Los uruguayos están preparados para el Antel Arena?

Con esos aires de estadio de NBA o de cualquier arena de Europa, el Antel Arena ofrece para el espectador algo más que un partido de básquetbol. Devuelve la magia del espectáculo en su máxima expresión y le brinda al producto un entorno especial. Hasta en el más mínimo detalle. “Hoy no quedó ninguna foto fuera de foco. Con esa luz es imposible”, reflexiona el fotógrafo de Referí, Leonardo Carreño, a la salida del estreno del escenario en el que el jueves Uruguay venció a Puerto Rico 64-62. “Con esa luz es imposible que le erres”, acota para explicar con más detalles al periodista las ventajas que brinda la nueva infraestructura deportiva que tiene Uruguay.

El Antel Arena propone un viaje al futuro para la realidad deportiva actual en Uruguay, por sus asientos reclinables, sus baños de primer nivel, sus amplios pasillos, escaleras mecánicas, y una serie de prestaciones que hacen del escenario ubicado en las avenidas Centenario y Varela, un lugar exclusivo.

Recaudación récord para la FUBB

El acuerdo que suscribió la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) con el Antel Arena es por los encuentros que cierran las eliminatorias de local, el ya disputado ante Puerto Rico y este domingo ante Estados Unidos, a la hora 20.

Hasta el jueves, los partidos del clasificatorio al Mundial de 2019 se jugaron en el Palacio Peñarol. La FUBB pensó llevar los encuentros al Antel Arena pero no quiso correr riesgos. Ante la propuesta de la empresa estatal, la Federación propuso para estos encuentros un acuerdo con porcentajes. Antel quería el espectáculo y la FUBB no estaba dispuesta a tomar riesgos, porque tenía 9.200 lugares para vender y en el Palacio Peñarol ante Argentina, Paraguay o México no superó los 3.000 boletos, explicaron desde la FUBB a Referí.

Con el Antel Arena cambió el escenario. Para Puerto Rico, agotaron los 9.200 lugares. Aún queda un pequeño remanente de entradas para el domingo, ante Estados Unidos, porque la FUBB liberó boletos que estaban disponibles. Se pueden adquirir a través de TickAntel, explicaron a Referí.

En la Federación estimaron que por estos dos encuentros la recaudación bruta rondará los US$ 200.000 a US$ 250.000.

Los costos por abrir el Antel Arena son diferentes a los del Palacio Peñarol. También el servicio y el confort. En el estadio de los aurinegros habilitan de 5 a 10 puertas, si se habilitan todas las tribunas. En el escenario que se estrenó el jueves para el básquetbol, 80, si se abren todos los sectores.

Los ingresos que recibirá la FUBB por estos partidos también trascienden los números habituales. Los beneficios que dejan estos partidos le permitirá a la Federación solventar los gastos de pasajes y estadías para viajar en febrero para jugar en México y Puerto Rico. Estimaron entre US$ 50.000 y US$ 60.000 lo que deberán desembolsar por estos conceptos.

La FUBB se embolsa solamente los ingresos de venta de entradas y publicidades. Los derechos de televisión van a las cuentas de FIBA.

¿Cuántos partidos se pueden jugar en el Antel Arena?

Es un asunto que está pendiente. Para la FUBB serán muy pocos los partidos que pueden llevar al Antel Arena, por los costos que implica abrirlo. Las fuentes expresaron a Referí que podrán considerar jugar las finales dependiendo de la convocatoria que tengan los rivales.

“Si el espectáculo supera las 5.000 entradas vendidas, podemos pensar en el Antel Arena, en caso contrario queda descartado”, explicaron desde la FUBB. “Sería ideal jugar allí, por todo, pero es importante evaluar cuánto público puede asistir”, agregaron.

Los playoffs de la Liga Uruguaya están previstos en su instancia de cuartos de final en el Palacio Peñarol.

Además de la convocatoria quedan planteadas otras preguntas,¿los uruguayos que asisten al torneo local están preparados para el Antel Arena? ¿Para asistir a un partido y controlar su ira ante un fallo de un árbitro? ¿Serán capaces de evitar la violencia en un momento de alta tensión? ¿Podrán controlar arrancar un asiento, que en este caso ya no es un simple plástico sino una butaca?