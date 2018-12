La AUF ingresó en una nueva era

El reloj marcaba la hora 22.27. Unos minutos antes, la asamblea de clubes había dejado que la prensa en general pudiera asistir a la votación que terminó siendo histórica en la sala de sesiones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En ese momento se pasó a votar por parte de los clubes el nuevo estatuto que exigía la FIFA y por el cual se llegó a la unanimidad de los 19 que esta vez no levantaron la mano, sino que lo hicieron de forma nominal.

Todo había comenzado temprano, sobre el mediodía cuando la FIFA le dijo que no al estatuto que habían propuesto el grupo de los 10 clubes (G-10) junto con Nacional que tenía 78 votos.

Además, el mismo contemplaba a la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) y a la Liga Universitaria.

Finalmente, ninguno de estos fueron aprobados por el máximo organismo del fútbol mundial y no formarán parte del estatuto.

En otro orden, la comisión regularizadora de la AUF con la anuencia de siete clubes presentaron con la anuencia de la FIFA un congreso de 76 votos que distaba contra el de 37 que habían presentado el G-10 y Nacional.

No obstante, el club tricolor fue uno de los que presentó este nuevo estatuto de 76 votos junto a Peñarol, Wanderers, Danubio, Defensor Sporting, River Plate y Liverpool.

Entre tanto, ya temprano y al comenzar la asamblea de forma puntual sobre la hora 19 del viernes, existían rumores de todo tipo, entre ellos, el que decía que ocho clubes no votaban el estatuto por lo que todo se vendría a pique.

“Siguen llegando mensajes para presionar la decisión de los clubes, por esto y muchas cosas más debemos cambiar, porque de esta manera todo el fútbol pierde, ¡Es tristísimo!”, escribió en pleno momento de la asamblea el jugador Matías Pérez, actual integrante de la comisión directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

El jefe de prensa de la AUF, Matías Faral, salió a la puerta de la calle Guayabos para anunciar sobre la hora 19.15 que habría un cuarto intermedio propuesto por las instituciones de una hora.

Cuando se cumplió el plazo, volvió a salir e informó que se votó un segundo cuarto intermedio de 30 minutos. El mismo se extendió por 40 minutos.

Posteriormente, volvió una vez más a la puerta. Un nuevo cuarto intermedio, esta vez, de 45 minutos fue pedido. Y duró bastante más.

Había muchas idas y vueltas y lo único que a esa altura estaba en discusión era cuántos votos tendría la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y cuántos la Segunda B Nacional (ex Divisional C).

En un principio, la OFI iba a contar con 10 votos y la ex C con cuatro. Julio Rodríguez, presidente de la ex C, confirmó a Referí que él mismo le propuso a OFI que el organismo del interior pasara a tener ocho votos y la ex C, seis.

Este tema fue el que trabó durante un largo rato las negociaciones que terminaron con nueve votos para la OFI y seis para la Segunda B Nacional, lo que hizo que los árbitros en vez de tener dos votos –como iban a tener– pasaran a tener uno.

Cómo serán los votos

Con el nuevo estatuto de 76 votos aprobado en la noche del viernes por unanimidad, el flamante congreso de la AUF quedó de la siguiente manera en cuanto a los votos que tendrán de ahora en adelante: 32 para la Divisional A, 14 para la Divisional B, seis para la ex C, nueve para OFI, uno para el fútbol sala, uno para el fútbol femenino, 11 para los jugadores, uno para los entrenadores y uno para los jueces.

Un tema muy importante es que se aprobó que de ahora en adelante, las decisiones importantes que se tomen en el seno de la AUF, se votarán por dos tercios de asamblea y no por tres cuartos o cuatro quintos.

Esto implica que si se suman los votos de la A, la B y la C, tendrán mayoría, es decir, un 68%, lo cual no es un tema menor.

La FIFA había dado al mediodía del viernes el visto bueno para este estatuto con un congreso de 76 votos el cual, luego de muchas idas y vueltas, se terminó votando de forma unánime.

Al votarse esto, obviamente que quedó de lado el otro que se había puesto a votación de 37 votos propuesto por el G-10 y los tricolores.

Luego de varios meses de trabajo, la comisión regularizadora de la AUF y los clubes pudieron ponerse de acuerdo y aprobaron lo que FIFA pedía desde hace años. El fútbol uruguayo dio un paso enorme.

Así fue cómo se anunció y se votó en la asamblea. Vea el video: