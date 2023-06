Mapa exportador de Uruguay: cuáles fueron los departamentos con más ventas al exterior

El Instituto Uruguay XXI elaboró un informe sobre las exportaciones uruguayas de bienes por departamentos de 2022. El año pasado tuvo récord de exportaciones con la carne vacuna, la celulosa y la soja como principales productos.

Colonia, Montevideo y Canelones fueron los tres departamentos que lideraron el ranking exportador uruguayo y cada uno de ellos con características particulares. Entre los tres concentraron el 56,4% de las ventas de bienes al exterior.

Colonia tuvo el 22,8%, destacándose las exportaciones desde zonas francas. En el departamento se encuentran las plantas de producción industrial de celulosa de Montes del Plata y la de concentrado de bebidas de PepsiCo. También tuvo exportaciones de soja, carne vacuna y malta.

Montevideo tuvo una participación de 19,1% durante el año pasado. Por su extensión territorial y el hecho de tener una población principalmente urbana su participación en la producción agrícola es marginal. Por esas razones, los bienes exportados del departamento fueron mayormente productos industrializados. Los principales fueron vehículos, soja, madera y subproductos, margarina y aceites y carne vacuna.

Canelones fue el tercero con 14,5%. Cuenta con una amplia variedad de industrias exportadoras, muchas de ellas vinculadas a la transformación de productos agropecuarios, aunque también exporta productos farmacéuticos, lácteos, plásticos y madera.

El cuarto lugar fue para Río Negro que tuvo una participación de 8,3% del total exportado. El principal producto vendido al exterior fue la celulosa por la producción de la primera planta de UPM en Fray Bentos. También vendió soja, productos lácteos y trigo.

San José quedó en el quinto lugar del año con el 7,7% del total. El departamento concentra una buena producción de lácteos, carne vacuna, plásticos y lana, entre otros.

Los catorce departamentos restantes agruparon el 27,6% del total de las exportaciones. El año cerró con ventas externas por US$ 13.275 millones, con un aumento interanual de 22%.

En el desglose por montos, Colonia exportó US$ 3.030 millones, Montevideo alcanzó los US$ 2.533 millones y Canelones llegó a US$ 1.921 millones. Río Negro tuvo exportaciones por US$ 1.108 millones y San José por US$ 1.028 millones.

Los catorce departamentos restantes totalizaron ventas al exterior por US$ 3.655 millones.

Principales productos en dólares

La carne vacuna fue el principal producto exportado con US$ 2.550 millones. Canelones encabezó el listado de departamentos exportadores con colocaciones por US$ 1.041 millones (participación de 41% del total), seguido por Tacuarembó con US$ 287 (11%), y Durazno con US$ 279 millones.

Exportaciones de carne

La soja fue el segundo producto con US$ 1.917 millones. El primer departamento fue Colonia con US$ 708 millones (37%), luego Soriano con US$ 350 millones (18%) y Montevideo con US$ 299 millones (16%).

La celulosa se ubicó en tercer lugar con exportaciones por US$ 1.884 millones que salieron desde Colonia, con las producciones de Montes del Plata y la primera planta de UPM.

En cuarto lugar estuvieron los productos lácteos. San José exportó US$ 486 millones (55%), Florida tuvo ventas por US$ 170 millones (19%) y Durazno con US$ 84 millones (10%).

Los concentrados de bebidas quedaron en el quinto lugar con US$ 678 millones y toda la exportación desde Colonia.

Segunda planta de UPM

Uruguay XXI señaló que la tercera planta de celulosa (segunda de UPM ubicada en Pueblo Centenario, Durazno) tendrá impactos significativos en el país, no solo económicos sino también sociales y de infraestructura.

El informe indicó que con la tercera planta ya operativa, las ventas al exterior de bienes aumentarán de manera considerable y la celulosa se convertirá en el principal producto de exportación de Uruguay.

Añadió que Durazno tendrá una contribución considerablemente mayor en las exportaciones uruguayas de bienes.