Marcelo Broli dijo que en Peñarol lo utilizaron, que "embarraron la cancha" y que Ignacio Ruglio nunca le respondió un mensaje

Marcelo Broli, actual técnico de la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, rompió el silencio y habló sobre su fallida llegada a Peñarol como técnico del plantel principal en noviembre pasado, antes de que asumiera Diego Aguirre.

"Es un tema bastante complicado desde lo emocional, familiar, porque había mucha expectativa para nosotros. Fue un golpe duro", dijo el entrenador en Sport 890.

Broli agregó: "Me sentí muy utilizado políticamente, me dolió muchísimo, me costó digerirla, no hablé antes porque estaba muy sentido y porque Peñarol estaba definiendo un campeonato, era perjudicar al club".

Respecto a los detalles, explicó: "Lo único que puedo decir es que (Ignacio) Ruglio ganó la elección el sábado por la noche, se reunió conmigo el lunes de mañana, y en 24 horas Peñarol tenía otro técnico. A partir de que Ruglio se fue de casa, trabajamos con mi cuerpo técnico hasta las 10:30 de la noche preparando cada sesión de video y cada sesión de entrenamiento para el partido con Plaza. Al otro día me despierto y mediáticamente había un alboroto bárbaro y cuando me entero, le mando un mensaje a Ruglio y hasta ahora no me contestó".

Desmintió que el plantel haya entrenado ese día con un entrenamiento planificado por él, como dijo Kevin Méndez: "Eso que se dijo que yo planifiqué un entrenamiento de Peñarol es una mentira porque yo los entrenamientos que planifiqué era por si yo era el entrenador, no para mandarle a Peñarol. Jamás mandé un entrenamiento planificado por mi".

Instagram

Marcelo Broli presentado en Emiratos Árabes

El día que Peñarol arregló con Diego Aguirre, se informó que Broli había pedido un sueldo muy alto. Esto fue desmentido por el DT: "Cuando aparecieron esos números exorbitantes en la prensa, vi que venía la jugada sucia y me di cuenta; por eso mandé el mensaje, me cayó la ficha que se estaba haciendo una maniobra".

"Jamás fue un tema económico y toda la gente de fútbol lo tiene clara, que el hincha no lo entienda está bien porque escucha el periodismo y a los dirigentes", señaló.

Expresó que "ahora no quiero que (Ruglio) me responda. Eso fue lo que pasó. Ahora a dar vuelta la página. Por suerte tengo trabajo y tratando de curar esa herida para mi y mi familia".

Broli agregó que los dirigentes no tenían "necesidad" de eso porque "Peñarol tiene ahora un entrenador que es ídolo del club y tiene una trayectoria impresionante, era ser claro conmigo y nada más. Se embarró la cancha de una manera horrible que me causó mucho dolor, pero esto es parte del fútbol, no sorprende a nadie".

Por último, explicó: "Ruglio y el Seba (Taborda, su representante) sabían bien que la plata no era un impedimento. Si en 24 horas que se fue de casa había otro entrenador es más que claro que no fue lo económico. Durante un mes me habían nombrado. Lo digo porque no tengo que esconder. Pero ahora Peñarol tiene que mirar para adelante", indicó.