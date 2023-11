María Becerra negó los rumores sobre Natti Natasha: "No se crean todo lo que ven o leen"

Después de que María Becerra haya manifestado que hay un manager que pide bajarla de festivales y de que esos rumores hagan que comience a sonar el nombre de Natti Natasha, ambas salieron a desmentirlo.

A través de su cuenta de X, la artista oriunda de Quilmes citó una publicación de la dominicana y afirmó: "Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho ¡les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen".

Comparto los dichos de Natti. Ella jamas se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho♥️🙏🏽 ¡les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen https://t.co/1arnjj3dzG — LNDA 🇦🇷 (@MariaBecerra22) November 11, 2023

Además, Natti Natasha había asegurado que "aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas", y agregó que "no tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie".

"Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza", concluyó.