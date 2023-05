María Becerra: “Soy más rápida y furiosa que nunca cuando estoy arriba del escenario”

María Becerra está acelerando. La cantante y compositora argentina, que acaba de ser distinguida en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música y cerrar la ceremonia de los Premios Gardel, acumula más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. Es una de las artistas más reconocidas de la música urbana en América Latina, ahora llegó a Hollywood y no piensa pisar el freno.

La quilmeña de 23 años fue convocada para hacer una de las canciones del soundtrack de la franquicia de Rápido y Furioso. La saga protagonizada por Vin Diesel en la piel de Dominic Toretto acaba de estrenar su décima película, Fast X, y la voz de la argentina hace vibrar los parlantes con Te Cura, un tema que inicialmente fue pensado como una colaboración entre tres voces femeninas, pero que la argentina se terminó adueñando cuando escribió su verso.

Becerra, que estuvo en Montevideo el pasado diciembre en el marco de su Animal Tour, se posiciona como una de las más escuchadas en la plataforma de Spotify con temas como Acaramelado, Miénteme, La nena de argentina o Automático. De hecho, el personaje que construyó para esta última canción fue inspirado por Lety Ortiz, el personaje que interpreta Michelle Rodríguez hace 21 años en la franquicia de autos y explosiones.

En consonancia con el estreno mundial de la última película de la saga de Rápido y Furioso, “la Nena de Argentina” habló con El Observador sobre su participación en el soundtrack de la película, su primer acercamiento a Hollywood y el panorama de la música urbana.

¿Cuál es tu vínculo con la saga de Rápido y Furioso y cómo recibiste la propuesta para hacer una canción para ella?

Tengo un vínculo muy especial. Me empecé a encariñar mucho en los últimos años, porque estoy en toda la onda de los autos, media fierrera y todo el flow. Y Lety, en especial, fue una gran inspiración para unas canciones, en especial Automático, para el personaje que yo quería tener. Me inspiré mucho en ella, en su fuerza, en su actitud, en su forma de ser, en su forma de vestir. Obviamente que adaptado a mi estilismo, a mi imagen, pero ella fue una gran inspiración. Y medio como todo el mundo, la verdad que es una saga que ya lleva 22 años y yo, al menos, crecí con esa saga, con la historia de amor de Toretto y de Lety, y con todo lo que la familia significaba para ellos. Así que es algo muy especial.

¿Y cómo fue el proceso de creación del tema? ¿Cuánto de vos hay en Te cura?

El proceso de creación fue bastante largo, fue un desafío muy lindo. En principio la propuesta llegó cuando estábamos en México, con mucho trabajo. Le llegó a mi manager y no pudimos grabar la canción en los próximos días porque estábamos trabajando, pero lo volvieron a llamar y volvieron a insistir en que era necesario que yo grabara. Querían escuchar mi verso. Iba a hacer una canción con otras dos artistas. Iba a hacer una canción de a tres, un featuring. Yo tenía que mandar mi verso, tenía una hora de tiempo para hacerlo. Fui a la habitación de mi productor, Ross, y lo hicimos en una horita. Escribimos, grabamos y mandamos. Y el verso les gustó tanto que quisieron que la canción la hiciera yo sola. Entonces me dijeron 'la canción queremos que la hagas vos, ya está escrita, creemos que tenés mucha fuerza, así que te vamos a mandar unos stems". Mandaron el beat, mandaron las voces de referencia, mandaron la letra. Y bueno, quise escribir mi verso, proponerles un nuevo coro, una nueva estructura. Siempre suele ser así cuando me mandan canciones porque me gusta escribir lo mío, me gusta estructurarlo como a mí me guste. Pero es entendible, es el soundtrack de una película y estamos trabajando en un conjunto, tiene que ser algo que nos guste a todos. Propuse verso, propuse coro, propuse poscoro, un outro, hicimos unos cabes en el beat. Y bueno, quedó mi verso, quedó mi outro, quedó mi poscoro y el coro. La intro es de ellos y la producción musical obviamente, excepto en mi verso que hay cosas que hizo mi productor.

¿Y cómo fue tu vínculo con los actores de la película? Hace poco Vin Diesel destacó tu trabajo en una alfombra roja.

Sí (risas). La verdad es que Vin Diesel es un capo, Michelle (Rodríguez) también, fue un encuentro muy bonito, muy placentero. Son dos personas increíbles, muy humanos, muy genuinas, realmente todo fluyó muy bien. Yo estaba un poquito nerviosa, obviamente, no sabés con quién te vas a encontrar, ni cómo te van a tratar. Entonces fui ahí sin ninguna expectativa y la verdad que me sorprendieron para bien, gente muy linda, gente muy sencilla y tuvimos muy buena química.

Instagram @mariabecerra

María Becerra y Vin Disel

La nena de Argentina es el nombre de tu último álbum, pero también es como tu personalidad artística. ¿Cómo llegaste a construir este alter ego? ¿Quién es para vos la nena de Argentina?

La nena de Argentina, como vos decís, ya es mi nombre, mi pauta en las canciones, es ese alterego y es con el nombre que muchas personas me conocen. Me encanta porque en ese nombre está mi país. Siento que es algo lindo, que si me conocen en México, en Estados Unidos o en dónde sea, el nombre de Argentina esté cuando me nombran. Me parece algo súper importante y algo muy lindo. Estoy feliz con eso, estoy feliz con que se me conozca así y pienso seguir llevando este nombre a lo largo de mi carrera hasta que se me permita, obviamente. Sí es cierto que en algún momento ya no va, lo cambiaré, pero por el momento voy a ser siempre la nena argentina.

Gentileza Universal Pictures

María Becerra

Sos una de las artistas argentinas que tiene mayor proyección internacional actualmente. ¿Qué pensás sobre el posicionamiento de las mujeres artistas latinoamericanas en la industria de la música?

Está cada vez más fuerte, más que nada en la industria de la música urbana, en el reggaeton, que fueron géneros dominados siempre mayormente por hombres y ahora es todo el inversa. También lo mismo con la música latina, si vos ves hoy el top global de Spotify lo lideran las canciones latinas, muchas canciones de mujeres solistas, canciones de varias mujeres. Siento que es algo increíble, que es importante que entre nosotras también apoyamos nuestro trabajo, que trabajemos juntas, que incentivemos a los nuevos talentos, que demos oportunidades, que apadrinemos artistas. Siento que es algo que, si existe la posibilidad, está buenísimo hacerlo, y siempre apoyándonos.

¿Qué situaciones de tu vida afrontás de forma rápida y furiosa?

Siento que las situaciones que afronto rápido y furiosa a veces son las de crear canciones, que a veces tiene que ser esa forma, como sucedió con Te cura, que tenía que hacerlo en una hora, que tenía que suceder ya mismo, y por suerte surgió la inspiración. En los momentos de show también. Creo que soy más rápida y furiosa que nunca cuando estoy arriba del escenario, cuando estoy con mi gente en un show, cuando bajo al público a saludarlos, cuando tengo que estar ahí demostrando esa fortaleza y cuando aparece la nena de Argentina, también.