Marina Calabró habló de su relación con Rolando Barbano: "le molesta que me digas así"

Tras un periodo marcado por especulaciones, mensajes enigmáticos y confidencialidades, Marina Calabaró decidió compartir detalles sobre su relación con Rolando Barbano. Después de meses de incertidumbre, la destacada politóloga rompió su silencio para abordar el vínculo afectivo que comparte con el especialista en asuntos policiales.

La veracidad de esta información fue corroborada por Yanina Latorre durante la emisión más reciente de LAM, quien relató los pormenores de una conversación sostenida con Calabaró durante el pase de sus programas en El Observador. "Me costó, fue en medio de una de mis anécdotas. Voy contándole cosas, yo la voy buscando. Comencé diciéndole que mi sueño era tener un chofer", explicó la panelista al describir el inicio del diálogo con Calabaró.

Con su estilo característico, Latorre buscaba indagar acerca de los medios de transporte utilizados por Calabaró para sus encuentros con Barbano. "Yo me imaginé que con lo vaga que es ella también iba a querer. ‘No, a mi me da miedo que otro maneje, me mareo’. Todo le pasa, que atrás no puede ir", relataba la columnista antes de ser interrumpida por Ángel de Brito, quien añadió: "¿Y va en la moto? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba".

En un ambiente distendido, Yanina continuó narrando con detalle la anécdota: "Digo, bueno, ‘no te gusta que te lleven en auto, ¿y si te llevan en moto?’ Los ojitos…(haciendo referencia a cómo le brillaron en ese momento)’". Ante esta interrogante, la politóloga respondió que, a pesar de lo que pudiera creer la panelista, nunca había experimentado viajar en moto. Este hecho suscitó sospechas en la periodista, dado que se sabe que el especialista en asuntos policiales suele desplazarse en este medio de transporte.

En ese momento, Latorre decidió abordar directamente el tema y preguntó si Barbano poseía automóvil. Ante la respuesta afirmativa, Yanina inquirió: "¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?". A lo que Calabró respondió: "Ay no, para eso soy moderna". Observando esta dinámica, la conductora compartió cómo solía referirse a Calabró al presenciar su interacción con Barbano: "Yo siempre le digo que es muy p…. Porque con lo vaga que sos, no hacés nada, flor de p…en la cama. El tipo está muerto. Ahí ella mira sola el monitor y dice ‘Rolando, no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina’. Ay te blanqueste".

Con la politóloga prácticamente admitiendo la situación, Latorre detalló la conversación privada que tuvieron fuera del aire: "Después me mostró los mensajes, a Rolando le molesta que yo le diga p…después le dije así dos horas. Entonces le pregunté a Barbano si prefería que le diga p…o pel…y eligió la segunda. Y terminamos ahí".

En recientes acontecimientos, Calabró compartió detalles sobre un gesto enternecedor realizado por Barbano hacia ella, evidenciando en parte el vínculo romántico que comparten. Este tuvo lugar cuando el especialista en espectáculos viajó a la Costa Atlántica y, al regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo una parada en Mar del Plata para adquirir los renombrados alfajores de sal marina de una reconocida marca de golosinas.

Durante su intervención en el programa de Yanina Latorre en El Observador, Calabró mencionó: "Los de sal solo se venden en la costa". A lo que Latorre respondió recordando una conversación previa: "Rolando te vas ya a Mar del Plata y nos traes dos alfajores. Escuchame qué te dije yo cuando empezaste a trabajar con Lanata. Que quién iba a ser tu mejor compañero y te iba ayudar con las columnas". Sin titubear, Calabró afirmó: "Rolando Barbano".

Ante esto, Latorre le preguntó nuevamente: "¿Y no fue así?". "Fue así", confirmó Calabró respecto al augurio de su colega. Posteriormente, ambas continuaron debatiendo sobre el "alfajor del verano", que había causado sensación en la Costa Argentina. "¿Están solamente en Mar del Plata? ¿Y vos como lo comiste ayer?. Estoy indignada ahora quiero el alfajor. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo regaló Rolando Barbano? Hija de p…", exclamó la panelista de espectáculos.

Con una ligera sonrisa y entre risas, Marina explicó el viaje realizado por su colega y el esfuerzo que hizo para obtener el dulce: "Porque venía de la costa, de Villa Gesell".