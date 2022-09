Martes 13: ¿por qué se considera el día de la mala suerte?

Martes 13. Si uno no es supersticioso, puede que esta fecha no signifique mucho; pero para millones de personas en el mundo este es un día que augura mala suerte.

En el mundo anglosajón lo sería si el 13, en vez de martes, fuera viernes.

El psicólogo y experto en pensamiento irracional y supersticiones Stuart Vyse, autor de Believing in magic: the psychology of superstition (Creer en la magia: la psicología de la superstición), explicó a la BBC por qué.

¿De dónde surge el martes 13?

"Durante la Edad Media en Europa, los viernes eran el día en que se hacían ahorcamientos públicos, por eso se consideraban días de mala suerte, en los que uno no querría empezar un proyecto o un viaje", explicó el escritor estadounidense.

Sobre el número, en tanto, hay tres teorías principales acerca de por qué el 13 se convirtió en mal augurio para muchos países.

"La más avalada" o "la que parece más sólida", según Vyse, se refiere al pasaje bíblico de la última cena, el que narra que Jesús y sus discípulos (los 12 apóstoles) se sentaron a la mesa para compartir el pan y el vino antes de su muerte. "Según esta teoría, empezó a considerarse mala suerte el hecho de que hubiera 13 personas sentadas en una mesa. Pero después la mala suerte se asoció simplemente al número 13", esbozó el autor.

Las otras suposiciones asocian el número a que los templarios fueron arrestados el viernes 13 de octubre de 1307, y luego algunos de ellos fueron quemados en la hoguera; o porque, en la mitología nórdica, el dios Loki se une a otros 12 dioses “e instiga la muerte del benévolo dios Balder (el dios de la paz y la luz)".

¿Pero por qué un martes?

Este día también se considera de mala suerte en casi todos los países de cultura hispana; el porqué tiene que ver con Marte, el dios de la guerra, a quien se consagraban los martes, un día en el que además "se produjeron algunas importantes derrotas de los moros a las tropas cristianas", de acuerdo con la página web del Instituto Cervantes.

Así, tanto el número como el día apuntan principalmente a la muerte como principal razón detrás de la mala suerte.