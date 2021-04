2021 con dos martes 13

Aunque la vacuna existe y millones de personas la han recibido, la percepción colectiva instalada en el mundo es que 2021 está resultando más funesto y menos esperanzador que 2020, aunque la luz que aparece a la distancia parecer ser la del final del túnel, y no la del tren viniendo en esta dirección para aplastarnos. El aura de negatividad imperante, que ha llevado a creer que la pandemia va a durar bastante más de lo previsto, ¿tendrá que ver con la misteriosa intervención de fuerzas no consideradas posibles por el raciocinio? ¿Será la combinación de ciertos números, la posición de los astros, las malas vibraciones productos del temor y la incertidumbre? Para quienes creen en la lógica del azar y en su intervención en los asuntos de la realidad humana, un dato puede llevar a prontas conclusiones: en 2021 hay dos martes 13 (abril y julio), en 2020 hubo solo uno (octubre). ¿Tendrán alguna secreta relación el 13 de un martes con el 19 de covid? El número 13 es posiblemente el más detestado de todos y suele estar relacionado con realidades negativas. A ver. En 13 Tzameti (2005), filme francés original y alucinante, se cuenta la historia de Sébastien, inmigrante pobre que para ganar dinero debe apostar su propia vida, jugando a la ruleta rusa. Si la bala en el tambor del revolver no le toca a él, sigue vivo y con más plata en el bolsillo. La premisa se basa en historias supuestamente verdaderas en las cuales participó la cifra 13. En muchos hoteles no hay habitaciones número 13, y hay aerolíneas cuyos aviones carecen de la fila 13, no vaya a ser que la cifra resulte responsable si el aparato tiene un accidente. Una de las grandes amenazas de la paz americana se llama MS-13 o Mara Salvatrucha, siniestra organización criminal.