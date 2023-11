Martín Bossi en Madrid: “Me encuentro muchos argentinos que extrañan Argentina”

El multifacético Martín Bossi llega a los escenarios de Madrid, tras presentarse ante cientos de espectadores en Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y varias ciudades de España con un show que habla de amor.

Bossi recibió a El Observador España en el teatro EDP Gran Vía, donde presentará “Bossi comedy show” este lunes 20 de noviembre.

El artista, nacido en Lomas de Zamora, vino por primera vez a Madrid hace 7 años y no lo esperaba nadie.

Acostumbrado a los “big shows”, esta vez ofrece una obra completamente nueva, sin disfraces ni maquillaje, en la que pone en juego cuerpo y talento. Hace música, toca el piano, imita, dice monólogos y se mezcla entre el público para llevar un mensaje que traspasa fronteras: “el amor es presencial, es aquí y ahora”.

Esta gira surgió de una iniciativa personal del actor: “Pago yo, invierto yo, pongo la platita, contrato gente argentina porque en mi empresa trabajan argentinos”, contó.

El 1 de noviembre él y su equipo iniciaron una gira a puro pulmón que no para de sorprenderlos.

Luego de tres funciones en Miami continuó su recorrido por Dublín, Londres, Sevilla, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao y el lunes 20 se presentará en Madrid.

“Yo soy muy de mis raíces, arranqué una gira con tres funciones en Miami, estuve con mis amigos y después me fui a parar a Irlanda... nunca había visto un irlandés en mi vida, son extraordinarios, amables, divertidos”, ríe.

Allí Bossi se presentó en doble función en el emblemático café concert “Laughter Lounge” (salón de la risa) y para un público mayoritariamente de habla hispana: “En Irlanda había muchos argentinos, muchos venezolanos y también irlandeses que entendían castellano”.

Después partió a Londres, “una ciudad hermosa, pero si vuelvo es para actuar, porque es todo el tiempo de noche, llovía y es todo muy perfecto a mi gusto”

No cupo ni un alfiler en el Conway Hall, la sala londinense donde se presentó el comediante.

Fue en esa ciudad británica en la que protagonizó un divertido intercambio con un taxista que creyó que Bossi estaba fumando cuando tomaba mate.

En “Bossi comedy show” el showman plantea un mensaje que cree necesario. Convencido de que el teatro es un acto de rebeldía, a través del humor, convoca al público a repensar la forma de relacionarse convencido de que en cualquier rincón del mundo: hoy es necesario el amor.

¿Tuviste que adaptar tu actuación para los distintos públicos?

“No tuve que cambiar una sola palabra, porque hablamos el mismo idioma y el espectáculo que vamos a presentar tiene que ver con el amor, con la decadencia, la pérdida de melodía en las canciones, de romanticismo en las películas y todos te entienden, es maravilloso. No creo en las fronteras, todos los seres humanos necesitamos lo mismo”, afirmó.

“Soy un argentino que viene a plantearle al mundo lo que yo veo desde mi país. Amo mi cultura y la voy a defender”.

Tras la experiencia anglosajona, voló a España, donde inmediatamente se sintió más cerca de casa: “cuando llegué a Sevilla, al conserje del hotel le di un abrazo y le dije gracias”.

Antes de llegar a Madrid, se presentó en Sevilla, Valencia, Alicante, Barcelona, Mallorca, Bilbao.

Desde hace tiempo, Bossi viene planteando el deterioro cultural y social que está causando la invasión de las redes en la sociedad, junto con la mediocridad de los mensajes.

“Estoy descubriendo algo maravilloso, yo no estoy a favor de la globalización, pero en este sentido me favorece porque cuando comparás a Freddy Mercury con Bad Bunny todos los conocen, todos saben que es “sexting”, cuando hablás de romanticismo todos conocen Titanic, y en todo el mundo los chicos juegan a la play”.

¿Cómo lográs la atención del público en un momento en el que las redes sociales plantean mensajes tan cortos?

“Hace un tiempo muy largo no tenías que ser tan bueno para atraer la atención porque había una cultura que te permitía que la gente prestara su atención. Hoy tenés que estimularlos mucho para que no prendan el celular y eso ya es una habilidad del dueño del restaurant”.

¿Si pudieras hacer que la gente dejara los teléfonos fuera de la sala, lo harías?

No, no lo haría, porque el desafío es tener la droga y no consumirla… y yo los veo, a veces se tientan y lo agarran, y ese es uno de los planteos del show. Ya sabemos que la batalla está perdida pero el teatro es la única experiencia en vivo, no virtual, que queda. Hubo un intento de sabotaje con el streaming, no hay nada peor que ver teatro así, a mí el streaming me remonta a la pandemia, ya me da alcohol en gel, barbijo”

“Es más fácil engañar a la gente que hacerle entender que ha sido engañada. El show que presentamos es muy político porque hablo de la forma de relacionarnos. Lo venimos trayendo por todo el mundo y no lo puedo creer. En Alicante lo vieron 600 personas y terminaron emocionados, para mí ya está”.

Mi espectáculo es muy fácil para hacer en estos tiempos porque no es para gente feliz, habla de acariciarnos, de reírnos, de jugar, donde hay chicos abrazándose con sus abuelos. La gente está necesitando que le canten, que la mimen… no sirvo pan con manteca y azúcar, no hago un asado en el teatro porque me matan, pero para eso el espectáculo”

¿Te encontrás con muchos argentinos?

Si, lamentablemente me encuentro muchos argentinos que extrañan mucho argentina.

¿Vivirías afuera?

“Estoy seguro de que necesito expandirme, y también quedé convencido de que yo muero en Argentina. Es imposible para mi irme del país. Tenemos un país hermoso…”.

El multifacético artista puede ser Ray Charles, Fito Páez, Freddy Mercury o Lionel Messi, entre muchos otros.

Años atrás, supo ponerse en la piel de varios políticos: el candidato a presidente Sergio Massa, Mauricio Macri, y hasta Cristina Fernández de Kirchner, entre muchos otros.

¿Interpretarías a Milei?

Yo hice políticos hace 12 o 13 años, necesitaba morfar y que el país me conociera y estaba en Showmatch, un programa donde se hacía un sketch político (Gran Cuñado). El humor político está bueno, pero no estamos en un momento para andar parodiando cosas que no son graciosas. Yo lo hice en el 2009, era otro mundo, pero hoy no haría nunca eso.

Después de Madrid, la próxima estación de la obra será el 27 de diciembre en Mar del Plata, a donde llevará un renovado “Bossi comedy show” con un gran despliegue y más artistas en escena.

Mientras tanto, la gira de Bossi se despide de Europa este lunes en la Gran Vía de Madrid, con la satisfacción del sueño cumplido.