Martín González dijo que Nahuelpán le gritó "¿cuánto tenés en el banco? ¿Quién sos?"

Martín González había ingresado a los 40 minutos en Rentistas por la lesión de Alexis Rolín. Estaba cumpliendo un partido más que aceptable en defensa.

Pero a los 86 minutos, se dio la expulsión conjunta de Ariel Nahuelpán junto con él, por parte del árbitro Gustavo Tejera.

Esto derivó en que la gran mayoría de los jugadores de ambos equipos, los cuerpos técnicos y la seguridad aurinegra, corrieran todos hacia la zona de escaleras que lleva a los vestuarios mientras se disputaba el partido.

Luego del partido, el futbolista de Rentistas habló acerca de lo ocurrido con el delantero argentino de Peñarol.

“Estoy amargado por la situación qué pasó. El tema de los nombres, de la plata, tirarla a un jugador, más en el medio en que estamos, no creo que sea bueno. A mí me costó un huevo llegar hasta donde llegué, para que vengan y te tiren 'cuánto tenés en el banco, a ver quién sos' y más en este fútbol. No ayuda eso”, dijo Martín González en AM 970 luego del partido.

Y agregó: “Yo quedé caliente con la expulsión, primeramente caliente con lo que me manifestó el hombre de Peñarol, quise saber por qué pizarreó así a un jugador de nivel inferior, que no vale la pena”