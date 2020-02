Martín Lema: "Hay que cambiar el escepticismo hacia los legisladores"

Cuando tenía 15 años trabajaba de mozo. A los 18 trabajó en un pool. Más adelante fue oficinista y luego su carrera emprendió otros rumbos. Este sábado a Martín Lema la política le dio una nueva jerarquía: se convirtió en el presidente de la Cámara de Diputados durante el primer año de legislatura con mayoría “multicolor”.

En sintonía con el discurso austero del nuevo gobierno, el nacionalista promete que en la Cámara Baja “se va a ahorrar cada peso” y “controlar cada contratación”. Cuenta de los proyectos que ya comenzó a impulsar, espera que el Frente Amplio tenga una actitud “constructiva” e intentará que la ciudadanía borre su “escepticismo” hacia los legisladores.

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.

¿Cómo vivió la asunción como presidente de la Cámara de Diputados?

Con emoción y sentido de responsabilidad. Lo de este sábado es una oportunidad y hay que hacerla valer predicando con el ejemplo y rindiendo cuentas de forma permanente, intentando que el último día de la gestión ella pueda ser digna de felicitaciones.

Ayer en su discurso decía que hay que “optimizar al máximo los recursos asignados”. En este sentido, ¿se van a controlar los viajes y viáticos?

Se va a ahorrar cada peso. Se va a controlar cada contratación. Y los viajes tienen que ser razonables, con delegaciones razonables. Creo que los viajes a los organismos internacionales donde Uruguay participa son importantes y, por lo tanto, no podemos dejar de participar. Pero una cosa es autorizar un viaje cuyo cometido tiene vinculación con un organismo que Uruguay integra y otra cosa es que llegue una invitación a determinado legislador y en forma discrecional estar autorizando viáticos.

Siempre fue incisivo como diputado opositor y realizó muchos pedidos de informes. ¿Cómo será su legislatura como oficialista?

Mi proceder no puede estar condicionado por la valoración de ser oficialista o no. Por eso en el día de ayer ya anunciamos iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento del control de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo. Acá no se trata de quién se encuentra en el gobierno y cómo se conforma el Parlamento. Se trata de tomar medidas republicanas que fortalezcan los poderes del Estado. Quien hace las cosas correctamente no le tiene que temer a los controles.

¿Entonces va a seguir haciendo pedidos de informes?

Este año lo que pasa es que yo como presidente de Cámara voy a cumplir con otro rol...

¿Pero más adelante?

Si es necesario, sí.

En la legislatura pasada, la oposición reprochaba que en el Parlamento había mayorías automáticas y no se negociaba. ¿Ahora no se está incurriendo en lo mismo, al negociar por fuera entre los partidos de la coalición?

No podríamos afirmar eso porque todavía no comenzó el período. Por otro lado, acá hay acuerdo de nada más ni nada menos que cinco partidos políticos. Además el escenario es distinto porque acá no hay un partido que por sí mismo disponga de una mayoría de dónde pueda privarse de conversar con otros, acá permanentemente hay que estar conversando.

Pero acá hay un bloque que sí tiene la mayoría.

Hay un bloque que se construyó a través de acuerdos.

Pero es un bloque que puede dejar de lado, con esta mayoría automática, a los representantes de casi que la otra mitad de la población.

Pero siempre se va a buscar la iniciativa y los aportes que puedan llegar a ser positivos para diferentes iniciativas legislativas. Yo muchas veces dije que el pueblo de forma libre y democrática decidió que en otros períodos pasados el Frente gane por mayoría. No me quejaba que en el momento de laudar ellos hagan valer esa mayoría porque, en definitiva, el pueblo había votado esa conformación y estaba en todo su derecho de hacerlo. Lo que muchas veces se reclamaba era que habían temas que ni se consultaban ni se tomaba conocimiento. Pero nosotros lejos de eso predicamos con el ejemplo, con la ley urgente. El anteproyecto se dió a conocer a más de un mes que el gobierno electo asuma para que, no solamente otros partidos políticos lo vean, sino para que la ciudadanía pueda realizar aportes.

¿Pero la ley de urgencia no le parece justamente un ejemplo de lo contrario? El proyecto ya llega cocinado al Parlamento porque, antes de la negociación legislativa, es discutido por los socios de coalición y el gabinete designado.

No pasa por ahí. El proyecto de la ley de urgente consideración lo que termina reflejando es un cumplimiento de un compromiso electoral. Tanto el Frente como el PERI van a poder hacer sus aportes. Ahora, eso no significa que si no se le da respuesta favorable no se trató el tema. Pero es un escenario totalmente distinto. Para empezar, antes era un partido político y la visión de un partido político. Acá estamos hablando que de siete partidos políticos que componen la cámara de Representantes, cinco están de acuerdo.

Pero esos cinco partidos políticos conforman un bloque que tiene una ideología distinta a la otra mitad del país.

Cada uno tiene sus particularidades. Creo que se refleja una pluralidad que en definitiva termina siendo sumamente representativa. Lo que se va a intentar hacer es que toda iniciativa cuente con los mayores consensos posibles. Pero son escenarios distintos, protagonistas distintos y tiempos distintos.

¿Qué actitud le gustaría que tomara el FA en esta nueva legislatura?

Me gustaría que el Frente Amplio tuviera una actitud constructiva. Ellos ya anunciaron que la van a tener y no tengo por qué desconfiar de la palabra de diferentes referentes, por lo menos en la Cámara de Diputados.

En su discurso de ayer dijo que la ciudadanía “a veces no percibe” el trabajo de los legisladores. ¿A qué se refería?

La ciudadanía descree de quienes nos dedicamos a la política. Hay que cambiar el escepticismo hacia los legisladores. No es lo mismo ciudadanos que sientan satisfacción de sus representantes que si no la sienten.

Iniciativas

Legislatura de todos

Entre marzo y abril se presentará una plataforma, anexa a la web del Parlamento, para que la ciudadanía pueda hacer aportes a los proyectos de ley presentados. Habrá un espacio para que cada usuario pueda escribir y contribuir con la normativa.

Informe internacional

En mayo ya estará pronto el primer informe trimestral que Lema resolvió poner en marcha. Se trata de un resumen de lo que está sucediendo en otros parlamentos del mundo que será de insumo para los legisladores y también, luego, para la Cancillería.