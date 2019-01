Martínez contradice a Goyeneche y dice que vivir en la calle “no es una elección”

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que Uruguay tiene un problema con la cantidad de gente que vive en la calle y que desde la Intendencia de Montevideo están “preocupados” por esta situación.

En una entrevista con el diario La Nación de Argentina, Martínez señaló que no cree que sea “digno” que una persona termine viviendo en la calle y dijo que no era un tema “de elección”. “No es apelar a la libertad de la persona, yo no estoy de acuerdo con que esta gente está haciendo uso de su libertad”.

Las declaraciones de Martínez contradicen lo que meses atrás había dicho su directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, quien en diálogo con El Observador señaló que el fenómeno no podía ser abordado desde la “prohibición” ni la “criminalización”, ya que entendía que las personas también "tienen derecho a estar en la calle”.

“Es una cosa que a nosotros nos interpela muchísimo porque sabemos que tenemos un código de faltas. La ley de faltas criminaliza, porque por más que es una falta, no deja de ser una criminalización”, explicó la jerarca que también es abogada.

Martínez dijo que se deben dar “alternativas” que no sean solo nocturnas y planteó crear centros diurnos que sirvan “para formarlos” y darles “herramientas para que salgan de esa situación”. “Hoy en los refugios separan por sexo, no dejan llevar animales, hay problemas de seguridad que les roban sus cosas, todo lo que obstaculiza que algunos vayan. Hay que cambiar, porque si no, esto no termina más”, sentenció.

Según los últimos datos del Mides, que datan de 2016 y que no han sido actualizados, hay 1.651 personas viviendo en la calle.

El precandidato frenteamplista también se refirió al impulso del Mercosur anunciado por Macri y Bolsonaro y señaló que Uruguay precisa “acuerdos comerciales” y que el bloque sudamericano “tiene que ser de ganar-ganar para los países miembros”.

Por último, Martínez dijo que es necesario que la sociedad uruguaya “piense en innovación y adaptabilidad al cambio permanente” y señaló que se debe lograr “que todos terminen la secundaria, para que al menos un tercio haga educación universitaria, pero también para crear espíritu innovador, de emprendedurismo” y que “la forma en que se enseña acá ya no se ve en otros lados”.