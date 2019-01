Martínez comenzó el año como el único líder con saldo positivo de simpatía

Entre fines de noviembre y principios de diciembre, a 723 uruguayos se les mostraron 12 nombres de la política uruguaya y se les pidió que señalaran qué imagen tenían de cada uno.

De esa lista que incluye a las principales figuras de todo el arco político, solo el intendente de Montevideo Daniel Martínez obtuvo un saldo positivo en el balance de simpatía y antipatía, según una encuesta realizada por Equipos a la que accedió El Observador.

Por debajo de Martínez –y de la línea del cero– están los presidentes Tabaré Vázquez (-5), José Mujica (-9), Julio María Sanguinetti (-9), seguidos por Luis Lacalle Pou (-15), Carolina Cosse (-16), Ernesto Talvi (-17) y Jorge Larrañaga (-19).

Edgardo Novick es el peor ubicado con un saldo de -32, seguido por José Amorín Batlle (-31), Pablo Mieres (-27) y Verónica Alonso (-24).

Simpatía y conocimiento

Si se mide solo la simpatía, Martínez empata en tercer lugar con Sanguinetti (35%), quedando por detrás de Mujica que encabeza esa lista con 40%, y de Vázquez (37%). Al intendente de Montevideo le siguen los dos principales precandidatos nacionalistas (Lacalle Pou con 33% y Larrañaga 31%). De esos nombres, el menos conocido es el de Martínez, a quien un 16% dice desconocer.

A partir de esos seis primeros lugares en el ranking de simpatía las diferencias en el nivel de conocimiento se ahondan. Cosse, que aparece en séptimo lugar con 20% de simpatía, tiene un nivel de desconocimiento de 31% (el doble que su rival en la interna). Ernesto Talvi, que ostenta la menor simpatía (9%), es a su vez el menos conocido (55% dice no saber quién es).

La encuesta que a Vázquez no le gustó

Los datos que ordenan de esta forma a los precandidatos se desprenden de la misma encuesta de Equipos que Vázquez fustigó a fin de año durante una reunión privada con el gabinete y la bancada de gobierno.

En ese encuentro, llevado a cabo pocos una semana después de que Equipos divulgara un aumento de cinco puntos en la desaprobación de Vázquez, el presidente insinuó que esos números se debían a que el gobierno había cortado su contrato con la encuestadora.

“Como lo digo acá lo digo en cualquier lado así que no tengo problemas. Tenía contrato (con Equipos) pero yo no quería tener una consultora y di las instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó 5 puntos (la aprobación). ¡Qué casualidad!”, afirmó.

“Fue la misma que dijo en la última campaña electoral -cuando yo decía que ganábamos con mayoría parlamentaria- que teníamos 39%. Y en una exposición que hizo en un informativo de Canal 10, lo escuché al señor Zuasnabar muy suelto de cuerpo decir que por ahora el FA tiene el 30%, pero si sumamos al PN que está ahí al lado y al Partido Colorado que con Sanguinetti viene subiendo, tienen el 44%”, agregó el mandatario y se refirió a que no había evidencia empírica que demostrara que la suma de ambos partidos funciona electoralmente.

“Eso es para trabajar sobre el subconsciente colectivo, en psicología se estudia este fenómeno. Se puede trabajar sobre el subconsciente colectivo y generar determinada imagen a partir de un punto de partida de una premisa falsa. Y lo que dijo el señor Zuasnabar es falso. Falso de toda falsedad y se puede demostrar muy fácilmente: nunca se pudo medir si votaban juntos los blancos o los colorados hasta que apareció el balotaje”.

El mandatario continuó el razonamiento recordando la elección en la que ganó Mujica y la última contienda electoral. “Ganamos al Partido Nacional por 8 puntos” en primera vuelta “y en la segunda vuelta le ganamos por 13 puntos”.