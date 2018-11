Martínez le sacó el cuerpo al MPP y Mujica le contesta yendo al doctor

Desde su chacra en Rincón del Cerro, José Mujica se encargaba de cerrarle todas las puertas a su candidatura. Lo que en un principio había sido incertidumbre y cierto coqueteo con la idea de retornar a la presidencia había dado lugar a la convicción de que era tiempo de abrirse a la renovación y el relevo de figuras; tanto que los dirigentes que más le insistían en la necesidad de que se postulara ya empezaban a aceptar que la campaña rumbo a 2019 no tendría a su principal líder como candidato.

El MPP, con Mujica hipotéticamente fuera de carrera y sin inclinarse por ninguno de los otro cuatro precandidatos en pugna, resolvió convocar a cada uno por separado para intercambiar acerca de aspectos programáticos y evaluar la afinidad ideológica y política con los contendientes.

En eso estaba la agrupación este jueves cuando Mujica, una vez más, sacudió el avispero político y, convirtiendo en hecho político una cita con su doctor, abrió una pequeña rendija que depositó nuevamente los focos en Rincón del Cerro.

El semanario Búsqueda publicó que el expresidente se hará un chequeo médico “en breve” para evaluar si la biología le permite postularse a la presidencia. Mujica, que ha apelado a su frágil estado de salud y a su vejez como impedimentos para ser candidato, dijo que “desgraciadamente” no espera que los médicos puedan “quitarle los años”, pero –a diferencia de los últimos días– ahora le delegó la responsabilidad a la ciencia.

Sin embargo, en declaraciones a Telenoche el ex mandatario explicó el contexto en el que hizo las declaraciones publicadas por Búsqueda este jueves. “Lo que pasa es que buenos muchachos, buenos compañeros me hacen una presión brutal para que sea candidato. Entonces Inocentemente le dije en una conversación con tres o cuatro, si estuviera como el aceite lo pienso". Sin embargo Mujica dijo que tiene una decisión "sustancialmente tomada" y es la de no ser candidato. Luego volvió a agregarle otro "pero" a aquella declaración: "He hablado con muchos compañeros y es muy grande la presión, y me dan lástima".

Táctica y estrategia

Mujica no tiene claro si se lanzará o no a por la presidencia, pero si algo sabe desde hace una semana es que no acompañará la precandidatura del socialista Daniel Martínez, informaron a El Observador fuentes políticas.

El expresidente había empezado a hacerse la idea de que podía ser conveniente acordar con el intendente montevideano, y sus conversaciones con uno de los emisarios de Martínez, el secretario general de la IMM Fernando Nopitsch, habían avanzado en el camino de un acercamiento. Mujica estaba dispuesto a impulsar la candidatura de Martínez negociando a cambio la vicepresidencia o la Intendencia de Montevideo (IMM).

Sin embargo, en el entorno de Martínez rechazaron la vía de un “acuerdo de cúpulas” y el propio intendente se encargó de remarcarlo públicamente el viernes 26. “Hay algo que quiero que sea totalmente claro. No quiero ser el candidato oficial”, declaró.

“No me pidan ni que acepte ser candidato oficial y menos que haga nada para que nadie se baje”, insistió Martínez, quien llamó a “competir en igualdad de condiciones”.

Allegados a Mujica señalaron que ese desplante motivó la activación de un plan b que lo tiene a él nuevamente en el centro de la película. En una entrevista a tres páginas en La República publicada este jueves, el expresidente fue consultado sobre la posibilidad de una fórmula de consenso. “Hemos fracasado con espléndido éxito”, contestó, y acto seguido se pronunció sobre la posibilidad de una candidatura suya, denotando un cambio de actitud respecto a las últimas semanas. “Ya veremos. No apure caballo flaco”, manifestó, y agregó que “el libro no está cerrado”.

En las últimas semanas, el expresidente había sido enfático en su rechazo a la sola posibilidad de presentarse. El 19 de setiembre pidió que lo sacaran de las encuestas de opinión pública que lo posicionan cabeza a cabeza con Martínez en la interna frenteamplista. Según el último relevamiento de Equipos Consultores, cuatro de cada diez frenteamplistas prefiere a Mujica como candidato, mientras que Martínez recibe el apoyo de tres de cada diez. Una encuesta más reciente de Cifra marca que Martínez le gana al expresidente si se toma en cuenta el saldo entre la simpatía y la antipatía que generan.

Detrás de la estrategia está la postura de Mujica de no ceder protagonismo ante el intendente de Montevideo en la interna frenteamplista. Martínez es el precandidato que más apoyos ha recogido, en un amplio abanico ideológico que va desde el Frente Líber Seregni (FLS) hasta Casa Grande y el sector Ir.

Al abrirle nuevamente la puerta a su candidatura, Mujica se asegura su permanencia en las listas de las encuestas, en los corrillos políticos y en los medios de comunicación, y le manda un mensaje al intendente: que no dé por descontada su victoria.

Este miércoles Martínez fue recibido junto a su equipo de campaña en la sede del MPP. Ni Mujica ni su esposa, la vicepresidenta Lucía Topolansky, participaron del encuentro. Topolansky explicó en Desayunos Informales que no asistió porque participó de un evento protocolar en la Embajada de Japón y también dio su opinión sobre la eventual candidatura de Mujica. “Yo soy la principal opositora. Él tiene enormes presiones de gente del Frente y da el tipo de respuestas que da para zafar de las presiones”, manifestó, y agregó que “las campañas electorales son agotadoras” y que “la función presidencial es estresante”.

De todas formas, tampoco dio por descartada esa posibilidad. “Yo no quiero que sea precandidato, pero vamos a ver cómo me va en esa pulseada", afirmó.

El MPP definirá su postura de cara al Congreso en un Plenario Nacional a realizarse el 25 de noviembre. Un día antes, la agrupación convocará a un “acto de masas” que tendrá a Mujica como su principal orador.

Ciclo de reuniones con el MPP

Este jueves el Movimiento de Participación Popular (MPP) culminó con el ciclo de entrevistas que organizó con los cuatro precandidatos frenteamplistas. La ministra Carolina Cosse inauguró los encuentros, seguida del intendente Daniel Martínez. Este jueves, en tanto, llegó el turno de Mario Bergara, independiente apoyado por Banderas de Líber, y Óscar Andrade, del Partido Comunista.

En conferencia de prensa, Andrade insistió en la necesidad de aumentar los impuestos a los empresarios para mejorar la redistribución de la riqueza, que "sigue estando concentrada en el 1% de la población". Para esto, propuso un modelo gradual entre los empresarios, para que pague más el que tiene una mayor renta empresarial.

Bergara, por su parte, fue consultado por la prensa sobre la necesidad de llevar adelante un ajuste fiscal en un cuarto gobierno del Frente Amplio (FA). El precandidato respondió que está dispuesto a discutirlo cuando haya "propuestas concretas" y en el marco de la "equidad". "Es difícil pensar en cuestiones que impliquen cambios drásticos o sustanciales en la carga tributaria", apuntó.