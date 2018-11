Mujica se hará un chequeo médico para decidir si se postula a la Presidencia

El expresidente José Mujica dijo que se hará un “chequeo médico” para determinar si se postula o no a la Presidencia. Según confirmó el líder del MPP al semanario Búsqueda, se hará el estudio “en breve” y tomará una decisión a partir de los resultados. "Desgraciadamente, no creo que los médicos puedan quitarme los años", agregó.

Mujica ha apelado reiteradamente a la biología, a sus años, y a sus problemas de salud como impedimentos para postularse nuevamente a presidente, y ha hecho referencia a las advertencias de los médicos respecto a una eventual campaña.

El 19 de setiembre, pidió que lo saquen de las encuestas de opinión pública que lo posicionan cabeza a cabeza con el intendente Daniel Martínez en la interna frenteamplista. Según el último relevamiento de Equipos Consultores, cuatro de cada diez frenteamplistas prefiere a Mujica como candidato, mientras que Martínez recibe el apoyo de tres de cada diez.

El MPP, sector más grande del Frente Amplio, no ha definido aún a quién apoyar en la interna. De hecho, el anuncio de Mujica se da en la misma semana en la que el MPP está recibiendo a los cuatro precandidatos para intercambiar sobre cuestiones programáticas y estratégicas. El martes fue el turno de la ministra de Industria Carolina Cosse, quien dijo "coincidir en todo" con los planteos de la agrupación. Este miércoles, el sector recibió a Daniel Martínez y hará lo mismo este jueves con el comunista Óscar Andrade y el expresidente del Banco Central, Mario Bergara.

En la interna de la agrupación hay diversas opiniones respecto a quién debería ser el candidato. Dirigentes del MPP consultados por El Observador dijeron que solo la figura de Mujica genera unanimidades.

La vicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de Mujica, es la principal opositora a la idea de una candidatura suya. Este jueves, dijo que el exmandatario "tiene enormes presiones de gente del Frente" y "da el tipo de respuestas que da para zafar de las presiones"

"Las campañas electorales son agotadoras. Pero después, la función presidencial es estresante. Él va a tener 85 años cuando empiece la nueva legislatura. Los equipos son cruciales y todos los presidentes se apoyan en ellos. Pero no hay horario para ser presidente y hay cosas que son difíciles en ese cargo. Yo no quiero que sea precandidato, pero vamos a ver cómo me va en esa pulseada", afirmó.