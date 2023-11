Debate presidencial argentino: la previa se calienta entre campañas sucias y del miedo

Un escenario de paridad con resultado incierto le pone el marco a un debate en el que los candidatos buscarán sumar a la porción del electorado que no aún no decidió su voto.

La matemática electoral no es una ciencia exacta. La historia política lo muestra sin piedad. La suma de candidatos y espacios no se refleja de manera concreta en los resultados electorales. En ese marco, el 67% del electorado ya eligió y seguramente no cambiará su opción. El 30% que votó a Javier Milei y el 37% que votó a Sergio Massa no cambiarán su elección. El objetivo será seducir a la pequeña porción de ese 43% que a una semana de las elecciones aún no tiene definido su accionar en el cuarto oscuro.

El debate volverá a tener un alto rating. La población seguirá el minuto a minuto por televisión, portales, canales de streaming y radios. Todo se retroalimentará el día después por redes sociales. El alcance de lo que ocurra en esas casi dos horas que los candidatos estarán mano a mano en la Facultad de Derecho será total. La manipulación de los contenidos también. Salvo una catástrofe de algún candidato, será un juego de suma cero.

Los consultores no arriesgan. Dicen sin decir y afirman sin ser tajantes. ¿cuántos puntos están en juego en el debate? ¿Ante un escenario que se presume parejo e mano a mano será definitorio? Nadie lo sabe con certeza. Quizá la respuesta sólo este en el diario del lunes o, aún peor, se tendrá que reconstruir cuando se conozcan los resultados de la elección.

Por ahora, las consultoras muestran que los indecisos son entre 7% y un 10%. Las interpretaciones sobre ese segmento del electoral son diversas y proyectar su conducta, que será definitoria, parece arriesgado.

¿Qué se pone en juego en el debate?

No basta con serlo, también hay que parecerlo. La frase remite a Roma y se le adjudica a Plutarco. No hace falta explicarla, pero si ponerla en contexto. No basta con ser candidato a Presidente, también hay que parecerlo. Quizá el principal desafío de Milei, más allá del control de su temperamento, será salir del debate con la imagen de un dirigente político que puede llegar a conducir los destinos de la Argentina en tiempo de crisis.

Por su parte, Massa, deberá tratar de terminar de consolidar la imagen del buen gestor. Al ministro de Economía, el traje de candidato le queda cómodo, los resultados de la campaña que quedaron plasmados en el escrutinio de la primera vuelta dan cuenta de eso. Sin embargo, el peso de la gestión sobrevolará el debate. Las propuestas son el antídoto que tiene preparado Massa para cada golpe que tenga que ver con la realidad económica argentina.

En ese contexto cada uno hará su juego. Massa tratará de plebiscitar a Milei. Lo dijo sin miramientos en la última entrevista que le concedió al diario español El País: “La segunda vuelta se trata de Milei si o Mieli no”. A esa idea se aferrará. Milei, por su parte, apuntará a la gestión y al pasado.

La previa del debate y la campaña se calientan al calor de las redes

A lo largo de la última semana, y en especial en las últimas horas, las redes sociales sirvieron como vidrieras para que distintos sectores y actores de la sociedad civil tomarán partido de cara al balotaje. Desde Andrés Calamaro, que se pronunció a favor de Javier Milei, hasta las Swifties, que se jugaron por Massa, pasando por las “Nenas de Sandro”, los fanáticos de Star Wars, los clubes de fútbol, las iglesias evangélicas y los trabajadores de la cultura, entre otros. Las réplicas en las redes de dirigentes políticos y cibermilitantes estuvieron a la orden del día.

Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. pic.twitter.com/KuwQreaW6q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 11, 2023

En ese marco, los candidatos no aportaron calma, sino más bien todo lo contrario. Massa disparó con una recopilación de las apariciones públicas de Javier Milei que muestran el ya conocido repertorio de exabruptos del libertario. El candidato de La Libertad Avanza salió al cruce y lo acusó de mentiroso.

Que el insulto no se transforme en nuestro idioma. pic.twitter.com/eNGWOFeRVs — Sergio Massa (@SergioMassa) November 11, 2023

Los equipos de campaña, junto a los militantes orgánicos e inorgánicos avivan el fuego. La llama por ahora no quema a ninguno de los candidatos, por lo menos no dentro de sus propios campamentos.

Los preparativos para el debate

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y Karina Milei, hermana del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fueron a hacer el reconocimiento del terreno. Ambos se acercaron el sábado por la noche a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de supervisar los últimos aspectos del intercambio que tendrá lugar este domingo en dicha casa de estudios.

El candidato del oficialismo publicó en sus redes sociales un video de su visita a la Facultad de Derecho, en el remarca estar "recorriendo el lugar donde se celebrará el debate para elegir presidente".

Massa se mostró con ropa informal mientras dialogaba con los técnicos sobre la disposición de las luces y prueba el sonido de los micrófonos desde el atril que ocupará este domingo en el debate.

"Este domingo, a las 21, los espero para que me acompañen en el debate 2023", escribió el actual ministro de Economía en el breve texto que acompaña el video que difundió esta noche en sus redes sociales.

Este domingo, a las 21 h, los espero para que me acompañen en el #Debate2023 pic.twitter.com/46cHcmvmjd — Sergio Massa (@SergioMassa) November 12, 2023

Durante las últimas 72 horas el debate fue parte de la agenda de los candidatos. Massa aprovechó los altos en la campaña para tener reuniones con sus asesores y su equipo de comunicación. Milei, tuvo su ensayo el miércoles y suspendió un acto previsto en el Parque Lezama este último viernes para enfocarse en el mano a mano con el candidato oficialista.

Cómo se desarrollará el debate

El debate se realizará desde las 21 en la Facultad de Derecho de la UBA y de acuerdo con el sorteo que realizó la Cámara Nacional Electoral (CNE), el candidato de La Libertad Avanza se ubicará en el atril del lado izquierdo, desde la vista de la audiencia, y el de Unión por la Patria se ubicará en el derecho.

En base a lo pactado, el ministro de Economía será el primero en hablar, ya que abrirá el bloque de presentación, y tendrá un minuto para dirigirse al público. Luego se desarrollarán los 6 ejes temáticos que tendrán 12 minutos de extensión.

#Debate2023 Moderadores/as del Debate presidencial de la Segunda vuelta



➡️ Luciana Geuna

➡️ Pablo Vigna

➡️ Erica Fontana

➡️ Antonio Laje



Debate presidencial | Segunda vuelta

12 de noviembre | 21.00 hs.

Facultad de Derecho | @UBAonline pic.twitter.com/n7iPhWDjLN — Debate 2023 (@DebatesAr) November 2, 2023

El primero de los tópicos será Economía y después vendrán Relaciones de Argentina con el mundo; y Educación y salud. Mientras que el segundo bloque estará compuesto de Producción y trabajo; Seguridad; y Derechos humanos y convivencia democrática.

Si bien los ejes temáticos sobre los que debatirán en la Facultad de Derecho de la UBA serán muy parecidos a los debates anteriores, esta vez se quitó el tema Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, y fue reemplazado por Relaciones de Argentina con el mundo; y además se sumó Salud al de Educación.