Javier Milei en El Observador Radio: "Massa es soberbio y está subido al pony"

Javier Milei dialogó este mediodía con Luis Majul en su programa en El Observador Radio y ambos repasaron las principales cuestiones y discusiones en torno al debate presidencial que enfrentó anoche al candidato libertario con Sergio Massa, su rival de Unión por la Patria.

"La estrategia fue exitosa", comenzó diciendo Milei. "Las preguntas que él me hacía eran funcionales a mi discurso, por eso las contesté. Y me sirvieron para desarticular las mentiras de su campaña, todas esas sugerencias de sus asesores brasileños. Sucede que las restricciones de tiempo me jugaron en contra y el formato del debate tenía sus cosas", agregó.

En cuanto a las polémicas suscitadas en el debate, Milei aseguró que "le llené la cara de dedos en sentido técnico, puse en evidencia sus inconsistencias, los terribles números de déficit fiscal e inflación, cosas que él no dice como que el acuerdo con el FMI está caído". Y prosiguió: "Le pegué bastante, pero en los cierres de los bloques es cierto que él se quedó con la palabra. Así y todo, le rebatí todos sus argumentos. Por ejemplo, no es que se me pasó lo del espionaje ilegal, pero me quedé sin tiempo. Son cuestiones de orden en mi cabeza, en mis razonamientos".

Consultado acerca de si no era pertinente recriminarle concretamente a Massa los números de su gestión en cuanto a pobreza, inflación o dólar, el libertario respondió: "El debate tiene una dinámica. Esos datos los dije, quizás no todos juntos, pero a lo largo de mis intervenciones los usé. Desde la tribuna es fácil, son todos técnicos. Por otra parte, a Massa lo vi soberbio, subido al pony, agresivo, se desencajó. Lo de carpetearme con mi pasantía en el BCRA me parece típico de lo peor de los k. ¿Cuál es el problema de haber hecho una pasantía? Era parte de mi carrera en la facultad".

"¿Qué le pedirías a Massa que explique ahora que no lo haya hecho antes?", le consultó Majul, a lo que Milei respondió: "Massa no presentó su programa en ningún momento. Argentina va a incumplir la metas de déficit con el FMI, de emisión y deuda, mantiene una brutal distorsión de precios regulados, Massa no explicó nada de eso, cómo va a bajar la inflación o cómo vamos a crecer". Pasó entonces a explicar su propia receta antiinflacionaria: "Si rompés la maquinita de imprimir billetes, la emisión, entonces la inflación se acaba. Pero tenés emisión pasada, presente y futura, por más que dejes de emitir hoy va a haber una inercia. Por eso la demora de 18 a 24 meses que planteo en mi programa. Otro problema más grande es la crisis de confianza, la Argentina está al borde una hiperinflación".

Javier Milei habló de todo

Milei explicó entonces las ventajas de un programa de estabilización consistente: "Al bajar la inflación en contexto de estabilización, sube la actividad y mejoran los ingresos, lo mismo que pasó al comienzo de la Convertibilidad".

Finalmente, dejó un título fuerte al hablar del carácter de su rival en el balotaje: "Discutir con Massa es como hacerlo con un psicópata por su capacidad de mentir, ese profesionalismo para la maldad que tiene". Y cerró: "Vamos a poder gobernar porque la mayoría de la población quiere un cambio hacia la libertad".