Matías Arezo, lesionado, no jugará en Peñarol contra River Plate este sábado

El delantero de Peñarol, Matías Arezo, finalmente no jugará este sábado a la hora 19.30 en el Estadio Campeón del Siglo contra River Plate por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Arezo sufrió una distensión de aductores, según informó este mismo sábado el club, por lo que no está en la lista de futbolistas que confeccionó el técnico Alfredo Arias.

El futbolista se lesionó el pasado martes, pero, no obstante, ni bien se supo de su lesión, mandó un mensaje tranquilizador en su cuenta de Instagram, como que iba a poder estar este sábado.

No obstante, los tiempos no dieron y el jugador no estará frente a River Plate, al mismo club que le convirtió tres goles por la Copa Sudamericana el martes de la semana pasada para ganar 4-0 y lograr la clasificación a la fase de grupos de la misma.

Más allá de esta lesión que sufrió y que lo obliga a no estar ante los darseneros, Arezo viajará este domingo junto a Sergio Rochet para sumarse a los trabajos de la selección uruguaya para los partidos de la fecha FIFA de marzo ante Japón y Corea del Sur.

El delantero no quería perderse esa posibilidad, la de estar por primera vez entre los convocados celestes, y se espera que al menos pueda llegar bien para el segundo compromiso que se disputará no la semana que viene, sino la otra.

Incluso su esposa, como informó Referí, también escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, por su citación a la selección.

"Te lo merecés porque trabajaste mucho para llegar. Aunque hubo muchos obstáculos en el camino, jamás bajaste los brazos. Disfrutá de esta linda experiencia. Te amo y estoy muy orgullosa de vos @matiiarezoo", escribió.