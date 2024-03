Máximo Kirchner elogió a Milei y opinó sobre el cambio de nombre del CCK

Tras haber cuestionado al Gobierno nacional el pasado domingo en la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires e hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, le realizó un llamativo elogio a Javier Milei.

En diálogo con AM 530, señaló que "hay un Gobierno que, la verdad, hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y lo que hace. Por más que no comparto nada. Si nosotros decimos, ’vamos a ir a una guerra contra la inflación’, vayamos a una guerra contra la inflación. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este Gobierno, con sus maneras, sus modos, con los que no comparto ni uno, bueno, lo lleva adelante".

Además, declaró que "la sociedad demuestra hasta aquí cierta expectativa" con el Gobierno, pero dijo que "el disgusto va creciendo igual, pero van 100 días". "Muchas veces está esa sensación como en el fútbol, que podes pegar un planchazo antes de los 10 minutos y no te echan. Acá la verdad que deberá reformular la relación que decide tener el Gobierno en materia económica, de derechos, de la posiblidad de la gente de tener su vida más humana", explicó. Igualmente, dejó en claro que "lo más importante de estos 115 días de Gobierno" fueron las marchas realizadas durante el paro del 24 de enero, la del feminismo del 8 de marzo y la del domingo pasado, por el Día de la Memoria.

Diferencias con el Gobierno de Alberto Fernández y su opinión sobre el CCK y el Congreso del PJ

Por otro lado, demostró su postura en cuanto a las diferencias que tuvo con el Gobierno de Alberto Fernández y hasta reveló que no apoyó la decisión de su madre, Cristina Kirchner, de haberle ofrecido la candidatura presidencial de Unión por la Patria al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Luego, al ser consultado por Centro Cultural Kirchner (CCK), respondió que "si le manda la plata a las provincias por el Fonid; si le manda el dinero y los alimentos a los comedores; si dejan de despedir a quienes trabajan en la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado; es decir, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre".

"No me interesa (el nombre), que mande los insumos a los hospitales, que no les saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas. Le puede poner Conan si está contento, pero que lleguen las cosas para la gente", subrayó.

Y, finalmente, se refirió al Congreso del PJ realizado hace pocos días donde se le dio la licencia a Alberto Fernández de la presidencia del espacio: "No fui, no estuve presente. Vi las intervenciones. Cada uno fue a decir lo que piensa, alguno a buscar más protagonismo que soluciones, a armar un videito para sus redes sociales que a encontrar una síntesis que permita cohesionar de mejor manera el peronismo".