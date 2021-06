Mercosur: la “discrepancia táctica” de Sanguinetti con el gobierno y la “garantía” que ahora es “obstáculo” de Lacalle

La flexibilización del Mercosur está en la agenda de los gobiernos uruguayos desde hace muchos años. Mandatarios de todos los colores partidarios han intentado, sin éxito, mover los límites que impone el bloque regional para buscar una mejor inserción internacional.

El actual gobierno liderado por Luis Lacalle Pou no es la excepción y si bien sus socios de la coalición comparten la intención, el expresidente y secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti planteó una “discrepancia táctica” con la estrategia.

“Yo tengo una concordancia sustancial y una discrepancia táctica (con la flexibilización del Mercosur impulsada por el gobierno)”, dijo Sanguinetti este lunes en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) emitido por VTV.

Para el dos veces presidente, la intención es “loable” pero los términos “enredan” y aseguró que lo ideal es no hablar de flexibilización.

“Si podemos elegir dos o tres necesidades específicas. Pensar qué estamos precisando, qué queremos. ¿Vender tapabocas a Singapur? ¿Tenemos un tema comercial de impuestos con China? En algún tema específico capaz logramos transitar con la anuencia de Argentina y Brasil como sucedió con México”, dijo en referencia al Tratado de Libre Comercio firmado en 2003.

El también expresidente Luis Alberto Lacalle dijo coincidir con la idea de flexibilizar el Mercosur aunque matizó que como ahora “no actúa en política” no iba a hacer más comentarios sobre el tema.

Sin embargo, aseguró que el tratado de 1991 –año de creación del Mercosur durante su mandato- requiere de un “análisis crítico”. “El tratado de 1991, sin internet, sin redes, sin comercio de servicios parece obsoleto y creo que esa característica es la primera que debemos darnos cuenta”, aseguró en la charla de la que también participó el excanciller (1985-1988) y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias.

Lacalle aseguró, además, que un elemento inicialmente “muy importante” era la unanimidad de las decisiones en el bloque y el derecho a veto pero hoy se transformó en “un obstáculo”.

“Cuando se estableció el derecho a veto, que es que los cuatro tenían que estar de acuerdo, era en defensa de los países chicos que teníamos, con razones históricas abundantes, resquemor a los vecinos más grandes. Hoy aquella garantía se ha convertido en un obstáculo”, aseguró.

El gobierno actual tiene el respaldo de Brasil para avanzar en la flexibilización pero cuenta con la oposición de Argentina mientras Paraguay no es defensor de cambiar las reglas pero ha mostrado cierta apertura a analizar la propuesta.

Lacalle Herrera también cuestionó la existencia del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, y dijo que es necesario concentrarse en la parte económica y comercial del bloque.

“El Parlamento del Mercosur, ¿sirve para algo? ¿Es un parlamento? No, no es un parlamento. Creo que es una rama que habría que dejar de lado para centrarse en lo económico y comercial que es donde no se ha prosperado”, aseguró. Para el exmandatario “no es viable” la posibilidad de salir o desarmar el Mercosur por un tema de “política interna” de los países.

Sanguinetti, por su parte, aseguró que en el Mercosur ha faltado “afecto psicológico” al acuerdo sobre todo en Argentina donde los gobiernos kirchneristas “no han sido proclives” a buscar consensos.

Enrique Iglesias dijo que el gobierno "tiene razón" en la flexibilización del Mercosur pero señaló la necesidad de "entender las circunstancias" de los otros países

Iglesias dijo que el gobierno “tiene razón” con su intento de flexibilización pero aseguró que es necesario “entender las circunstancias políticas” de los países y acomodarse en función de ellas.

“Hay que buscar los puntos que nos unen. ¿No nos podemos unir para hacer un tratado con China que es tan importante para los cuatro países?”, cuestionó.

El Foro de San Pablo y el acuerdo de Puebla

Uno de los elementos que Lacalle Herrera trajo a colación en más de una oportunidad a lo largo de sus intervenciones fue el denominado Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, dos instancias de intercambio de grupos políticos de izquierda de la región.

El último bloque de la disertación estuvo centrado en la situación de América Latina y las distintas revueltas sociales que se generaron en los últimos tiempos. Para el expresidente hay ciertos sectores que van más allá de la manifestación pacífica y que son “los que juegan en contra”. El exmandatario se refirió particularmente a las situaciones de Colombia y Chile.

“Hay un plan que se llama el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, donde está escrito el libreto. Donde hay problemas indígenas, poner una cuña, donde hay problemas de género, poner un problema. Es decir, hay quienes juegan en contra y esto tenemos que reconocerlo y saberlo porque no podemos ser ingenuos”, aseguró.