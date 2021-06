Transmisión de la NBA por Tv Ciudad: cuánto costó, la cláusula confidencial y dos posturas de jerarcas de la IMM

La transmisión de la NBA por la pantalla de TV Ciudad fue una de las apuestas de la Intendencia de Montevideo (IMM) más cuestionadas por la oposición capitalina. El tema fue centro de debate en la Junta Departamental y mostró posturas diferentes de dos jerarcas de la comuna sobre datos del contrato a raíz de una cláusula de confidencialidad.

La secretaria general de la IMM, Olga Otegui, concurrió a la junta el viernes 18 para exponer sobre el presupuesto de la administración de Carolina Cosse ante los ediles de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En esa instancia recibió varias consultas por parte de los ediles opositores, muchos de las cuales cargaron tintas contra la gestión del canal municipal.

El coordinador de la bancada nacionalista, Diego Rodríguez, abrió la serie de cuestionamientos al preguntar a Otegui si desde la intendencia consideraban la contratación de las transmisiones de la NBA como una "inversión", según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

La jerarca —exdirectora de Energía durante la administración de Cosse al frente del Ministerio de Industria— respondió: "No puedo dejar de mencionar que estamos ante una información relacionada con un contrato celebrado con la NBA y el fideicomiso de TV Ciudad, y que ese contrato, que se celebró el 14 de mayo, tiene prevista una cláusula de confidencialidad ―la cláusula 12, literal F― en sus términos y condiciones".

Respecto a qué dijo después, sus dichos no constan en la taquigráfica, a pedido del presidente de la comisión, el edil socialista Nicolás Lasa. El dirigente —que condujo el ida y vuelta entre ediles y jerarcas presentes en sala— dijo más tarde, ante las repreguntas del edil opositor: "Le vamos a dar la palabra a la secretaria general para que indique qué es lo confidencial, y luego vamos a tener que tomar todos los recaudos en caso de que se haya vertido información confidencial en Sala. Después, cuando despidamos a la delegación, lo discutimos y tratamos de que se retire de la versión taquigráfica".

Es por esto que hay tres fragmentos del texto que fueron removidos luego de la sesión del viernes. La secretaria general de la comuna defendió el contrato celebrado con la NBA, y señaló que sus contenidos "están enmarcados en este nuevo plan de programación que tiene TV Ciudad", que les "va a permitir acceder a un universo mayor de seguidores". La número dos de la IMM enfatizó en que "el segmento de población que hoy día está viendo TV Ciudad es muy distinto al anterior".

"Estamos hablando de un deporte que, para los que nos gusta, claramente es el segundo más importante en Uruguay. Estamos hablando de un deporte de calidad, estamos hablando de la NBA. Para nosotros, eso es super importante en la decisión. Además, tiene que ser un objetivo de la televisión pública tratar de democratizar todo lo que son contenidos de calidad", argumentó Otegui.

Fútbol femenino y deportes internacionales

La secretaria general de la IMM, Olga Otegui, adelantó a los ediles que desde la comuna estaban trabajando en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) "para todo lo que tiene que ver con un campeonato uruguayo de fútbol femenino". La jerarca añadió que también estaban en conversaciones "con otras instituciones internacionales para otro tipo de contenidos deportivos". Parte de la exposición sobre el tema fue retirada de la versión taquigráfica.

Al cabo de unos minutos, volvió a tomar la palabra el edil nacionalista. "La secretaria general ―si mal no entendí― dijo que las cifras, los gastos, son reservados, con acuerdo de confidencialidad. Pero el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, los hizo públicos. Voy a preguntar si corresponden, si son así, y la secretaria general nos va a desasnar", manifestó Rodríguez. En esta parte, otro fragmento fue retirado de la taquigráfica.

En efecto, el economista Mauricio Zunino brindó dos semanas atrás una entrevista al programa radial Fácil Desviarse de Del Sol. Al final del diálogo, fue consultado sobre cuánto había pagado el canal municipal para transmitir la prestigiosa liga de básquetbol estadounidense. "Para esta temporada, el esquema de contrato son unos US$ 165 mil que incluye toda la parte de los play off y US$ 230 mil a partir del año que viene con temporada completa", respondió el jerarca.

El edil del Partido Nacional solicitó en este sentido a Otegui que explicara qué parte del contrato era confidencial. "Yo lo que dije fue que en el contrato que se celebró entre NBA y el Fideicomiso de Administración de TV Ciudad el 14 de mayo, hay una cláusula ―la 12 f)― en sus términos y condiciones que habla de confidencialidad", repitió la secretaria general. La otra parte de su disertación fue retirada de la versión taquigráfica.

Diego Battiste

Desde fines de mayo el canal municipal comenzó a emitir los play off de la prestigiosa liga estadounidense

"No sé hasta qué punto es tan confidencial cuando lo hace completamente público, con llegada a todo el país", reclamó por su parte Rodríguez antes de que el tema quedara zanjado.

Consultado por El Observador, el director de Recursos Financieros de la IMM señaló que consultó a nivel jurídico si podía plantear los montos dadas las repetidas consultas de la prensa. "Esto podíamos decirlo porque se verá reflejado en los pagos, pero no más detalles sobre lo que implica el contrato", remató.

Por su parte, el edil nacionalista contó que los jerarcas de la comuna se comprometieron a buscar algún mecanismo para compartir los datos con la comisión, aunque pidieron que se tuviera "mucho cuidado" por tratarse de "información reservada".