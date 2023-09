Messi con Migue Granados: sus planes con la selección argentina, su vida familiar y la salida de PSG

El ídolo argentino Lionel Messi fue entrevistado por el conductor y humorista Migue Granados y contó hasta cuándo quiere jugar en la selección argentina, cómo es su vida en Miami y el trago amargo por no ser homenajeado en PSG luego de ser campeón del mundo en Qatar 2022 tras ganarle la final a Francia.

Consultado por si le hubiera gustado no jugar en París Saint-Germain, dijo que “se dio así”. “No fue como esperaba. Siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien m e tocó ser campeón del mundo ahí”, señaló en la entrevista para Soñé que volaba de la plataforma Olga..

Messi señaló que era “entendible” lo que pasó luego de ganar el Mundial. “Estaba en el lugar en el que habíamos ganado la final”, comentó. “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento aparte de los toros 25 jugadores, pero no pasa nada”, lanzó.

Sobre su presente en Inter de Miami y su rendimiento, señaló que “el tiempo pasa para todos” y que ya tiene más de 1.000 partidos, pero destacó que a sus 36 años se prepara como lo ha hecho siempre.

Messi también habló de su familia y de cómo es como padre de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Preguntado por si se consideraba un buen padre, dijo: “Creo que sí, creo que estoy e intento inculcar a mis hijos lo valores que me enseñaron de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí”.

El futbolista también reveló que le gustaría agrandar la familia. “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

Sobre su pareja, Antonela Roccuzzo, señaló que la admira por todo lo que hace por la familia. "Ella pasa las 24 horas con ellos (los hijos), nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

Messi, el Mundial 2026 y el fin de su carrera

El rosarino también habló sobre su futuro en la selección argentina y el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. “No sé si llego, ya lo dije", expresó sobre el próximo Mundial FIFA. "No lo pienso todavía porque está lejos", agregó.

Su próximo objetivo es la Copa América 2024. "Sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo".

"Después de la Copa América se verá, depende de cómo me encuentre yo... Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan tres años todavía”, dijo, sobre el Mundial.

Sobre sus planes para cuando se retire, dijo que no ha pensado en lo que hará. "Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso, sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar".

"Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo”, dijo. “¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también, pero no sé por dónde voy a arrancar”.

La vida cotidiana de Messi y su familia

Messi también contó cómo es su día a día. “A las 9 que ya están durmiendo los nenes es el momento nuestro con Antonela ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele".

El celular también es otro de sus pasatiempos. "Boludeo bastante", dijo y señaló no suele dar likes ni hacer comentarios en las redes. "Después ponen alguna boludez y sale en todos lados", explicó.

"No dejo de hacer cosas pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en el después”, agregó.

Con respecto al trato con los fans, dijo: “Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te pasó algo y por ahí si te agarran en un momento de mierda y te tenés que sacar una foto igual, el que viene a pedir la foto no entiende, cómo le decís que no estás de humor ni tenés ganas".

El futbolista también habló de sus gustos con la ropa y sus looks. "Son decisiones mías", señaló. "Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga mas o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro", dijo. Sobre las compras, señaló: "Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así".

Messi dijo no usar sus stickers en Whatsapp. "En realidad soy bastante cortante para los Whatsapp y todo. Audios no mando, prefiero mensajes, mensajes, audio y llamadas”.

Mirá el video: