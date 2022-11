Messi: "Esta es mi última oportunidad para conseguir el gran sueño de un Mundial"

Lionel Messi, la principal figura de la selección argentina y uno de los principales jugadores de este Mundial de Qatar 2022, y quien entrernó este lunes con un tobillo muy hinchado, posteriormente brindó una conferencia de prensa.

Argentina se prepara para jugar este martes contra Arabia Saudita en lo que será su debut en la Copa del Mundo.

"Escuché que dijeron que entrené diferenciado, pero no hay nada raro", comenzó diciendo el astro argentino.

Y agregó: "Llego en un gran momento desde lo personal y lo físico. Es mi última oportunidad para conseguir ese gran sueño que todos tenemos. Seguramente este sea mi último Mundial".

Messi sostuvo que esperan ante Arabia Saudita "un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial. Para muchos (de sus compañeros) va a ser su primera Copa del Mundo, luchando contra la ansiedad y los nervios, pero luego de los primeros minutos, vamos a jugar como siempre, y respetando al rival como lo hacemos normalmente".

Captura de pantalla

El tobillo izquierdo de Messi se vio así este lunes en la práctica

Consultado acerca de que mucha gente en el mundo y tambien en Qatar quiere que él gane el Mundial, indicó: "Es hermoso que mucha gente que no sea argentina quiera que Argentina sea campeón del mundo por mí. Siempre recibí cariño y esta es una muestra más de eso".

"No sé si llegamos mejor que a Mundiales anteriores, pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, nos hace entrenar más tranquilos, no estar tan pendiente de los resultados sino disfrutar lo que hacemos. Me recuerda mucho al grupo de 2014 -cuando Argantina perdió la final en Maracaná ante Alemania- que era muy unido, sabía lo que quería en la cancha. Está bueno llegar de esta manera porque da muchísima confianza cuando vas a jugar", explicó.

Messi añadió que se siente "con muchas ganas, ilusionado en este nuevo comienzo de una Copa del Mundo. Soy un agradecido del cariño que siento en todas partes. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera en esta copa".

AFP

Messi entrenó este lunes antes del partido contra Arabia Saudita

También se le consultó sobre si este es el momento más feliz de su vida, sostuvo: "No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien, estoy maduro, intento disfrutar todo al máximo, vivir con mucha intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir, ahora en el Mundial, o antes como sucedió en la Copa América que ganamos".

El capitán albiceleste indicó que "es difícil en este momento hacerles entender (a sus compañeros) que disfruten de lo que vamos a vivir, porque a mí me pasó lo mismo antes, pero es lo que intentaré hacer".

Asimismo expresó que "la edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes no me daba cuenta, ni trascendencia. Ahora me fijo mucho más en eso y disfrutar está por encima de cualquier cosa".