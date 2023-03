Messi, Neymar o Mbappé: ¿quién tiene el mejor sueldo en la liga francesa? Mirá las cifras

El argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar o el francés Kylian Mbappé: ¿quién tiene mejor sueldo en la liga francesa?

Una clasificación efectuada por el diario deportivo francés L'Équipe dio a conocer los salarios de las estrellas mundiales que además son compañeros de equipo en París Saint-Germain.

Kylian Mbappé tiene el mayor salario de la Ligue 1 francesa de fútbol y es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, con US$ 6,5 millones brutos mensuales, según el ranking del diario deportivo francés L'Équipe sobre los mayores salarios del campeonato galo.

AFP

Messi, Neymar y Mbappé

El campeón mundial de 2018 está acompañado en ese particular podio de salario mensual por dos compañeros de PSG, el brasileño Neymar, de 3,675 millones de euros o casi US$ 4 millones, y el argentino Lionel Messi, con US$ 3,665 millones.

París Saint-Germain copa las diez primeras posiciones de esta clasificación, efectuada anualmente por los periodistas de L'Équipe.

John Thys / AFP

Los dos únicos jugadores no del PSG entre los dieciséis con mayor salario mensual de la Ligue 1 son Wissam Ben Yedder (650.000 euros o 706.000 dólares) de Mónaco y Jordan Veretout (550.000 euros o casi 600.000 dólares) de Marsella.

Con base en AFP