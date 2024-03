Messi se sincera sobre su salida del Barcelona: "No estaba preparado para irme"

965 días transcurrieron de aquel 5 de agosto de 2021 que quedó marcado en la memoria de todos los aficionados del fútbol, en especial los del Barcelona. Ese día se dió uno de los bombazos más grandes en la historia: la salida de Lionel Messi del club culé, el de toda su vida, el de sus amores. Ese histórico momento lo sigue recordando el argentino y así lo hizo nuevamente en una entrevista en el pódcast de Big Time, donde reveló que no estaba listo para ponerle fin a su etapa en España.

"Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí. No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro. Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario. Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio", recordó Leo sobre el momento de decir adiós al club de toda su vida.

Así como repasó su salida, también lo hizo momentos clave en su carrera, como la llegada de niño al Barça en el año 2000: "Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio. Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido", expresó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Pasando al otro extremo y al que todo aficionado del fútbol y del deporte quiere evitar, Messi también habló sobre su retiro: "Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros, lo dejaré. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer", señaló Leo.

Un secreto tras conquistar el Mundial

En otra línea, Messi reveló que si no conquistaba la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022, hubiese sido el final de él con la camiseta albiceleste: "Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina".

Para finalizar, mencionó que hará de su vida una vez que abandone la práctica deportiva y dijo que "no pensé todavía que voy a hacer cuando me retire, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol. A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad es que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo".