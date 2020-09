Messi, una máquina de facturar que pese a la crisis cobra US$ 92 millones de salario en 2020

El futbolista argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, ingresó en el selecto club de los deportistas que ganaron más de US$ 1.000 millones (840 millones de euros) a lo largo de su carrera, según la revista Forbes.

Messi será el futbolista mejor pago en 2020 con US$ 126 millones, de los cuales US$ 92 millones en concepto de salarios y US$ 34 millones por contratos de publicidad y otros ingresos.

Messi es el cuarto deportista en alcanzar la astronómica cifra de US$ 1.000 millones de ingresos después del golfista estadounidensee Tiger Woods, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y su gran rival en las canchas de fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo, indicó Forbes.

Janerik Henriksson / TT News Agency / AFP

En el club de los “US$ 1.000 millones” figura también el legendario basquebolista estadounidense Michael Jordan. Pero Jordan llegó a ese grupo tras terminar su carrera deportiva gracia a un gigantesco contrato con el fabricante Nike.

En la clasificación de ingresos de 2020, Messi pasó a ocupar el primer lugar delante Ronaldo (US$ 117 millones, de los cuales US$ 70 millones en salarios) y el brasileño Neymar (96 millones y 78 millones).

El cuarto lugar lo ocupa el francés Kylian Mbappé, de tan solo 21 años, con US$ 42 millones, de los cuales US$ 28 millones en salarios.

Según Forbes, los 10 primeros deportistas de la lista suman ingresos por US$ 570 millones, en alza de 11% con respecto a 2019, y eso a pesar de las consecuencias de la pandemia de covid-19 en la economía y los competiciones deportivas.

AFP