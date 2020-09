La historia de un gol que le devolvió la imaginaria guiñada y la sonrisa de su hermana

Ezequiel entra a Belvedere y mira al lugar de siempre. Ya no está Camila. No escucha sus gritos. Tampoco tiene la mirada cómplice de cada gol. La ausencia le duele en el alma.

Ezequiel hubiese pagado lo que no tiene para que Camila estuviera el pasado fin de semana en la cancha. Está seguro de que se le inflaría el pecho de orgullo al verlo marcar su primer gol en Primera división con la camiseta de Liverpool.

Después de tantos años acompañándolo a todas las canchas, justo se perdió el día de la felicidad del gol. Por eso, él miró al cielo para dedicarle el festejo.

Inés Guimaraens

Ezequiel Escobar, en su tercera partido en lo que va de la temporada (sexto desde que debutó en 2017, jugó uno ese año y dos en 2019), celebró el gol con dolor en el alma. Pero siente que cumplió.

Este chico es negriazul de pura cepa. Jugaba en el club Tigre del Paso de la Arena cuando lo descubrieron. Una tarde de fútbol el conocido captador Wilson Di Cono lo vio jugar y no lo dudó. Se arrimó para invitarlo a la escuelita de Liverpool. Habló con los padres del chico y todo quedó acordado.

A la semana Ezequiel, conocido en Liverpool como Quelo, partía en ómnibus desde Pajas Blancas a la sede de la avenida Agraciada desde donde lo llevaban al entrenamiento.

Escobar paseó por todos los lugares del club: las canchas de los Vascos, otra en Las Flores por ruta 1, La República de Liverpool y ahora anda entre Lomas de Zamora y la República, con el primer equipo.

El club que preside José Luis Palma le pagaba un viático que le servía para los boletos. Y lentamente fue subiendo la escalera en el club de Belvedere, desde la Preséptima a este presente en el plantel principal.

Inés Guimaraens

Pero la vida le pegó un duro golpe a Ezequiel. En el año 2016, su hermana perdió la vida en un accidente de tránsito.

“Me marcó, me cambió la vida, y muchas veces pienso y no llegó a darme cuenta de la magnitud de lo que pasó. Camila siempre estuvo presente, no había un partido que faltara y desde que falleció me falta algo en la tribuna, por eso cada fin de semana es diferente. Yo escuchaba su grito siempre. Y hoy por hoy al no escucharlo... Me falta algo”, expresó el futbolista de 21 años, en charla con Referí.

Lo primero que hizo el jugador de Liverpool fue un tatuaje con el nombre de su hermana para llevarla siempre con él.

El recital de la Vela

Escobar es fanático de la banda La Vela Puerca. Tres días después del fallecimiento de su hermana, el futbolista tenía entradas para ir a ver tocar en vivo al grupo. Pese al dolor concurrió. Por su hermana. Para desahogarse. Como lo escribió en sus redes sociales.

“Tres días antes del toque... falleció mi hermana, a pesar de eso jamás dudé en si tenía que ir o no, porque sabía que era el mejor lugar para desahogarme y ser feliz aunque sea por un rato, como dice la banda “sabemos que la vida es dura pero la amargura no es la solución”.

Tres días antes del toque... falleció mi hermana, a pesar de eso jamás dudé en si tenía que ir o no, porque sabía que era el mejor lugar para desahogarme y ser feliz aunque sea por un rato, como dice la banda “sabemos que la vida es dura pero la amargura no es la solución” https://t.co/841TOsg74Q — Ezequiel Escobar (@queloescobar) March 21, 2020

Ezequiel siguió adelante con su carrera y las buenas comenzaron a venir.

En el año 2017 fue ascendido al primer equipo con 18 años. Rosario Martínez lo observó y no lo dudó.

En noviembre de ese año lo citaron para concentrar. Sus ojos se iluminaron. Esa semana le dijeron que tenía que tener contrato y el jueves previo le hicieron firmar.

“No lo podía creer, estaba ansioso. Me tocó con Federico Martínez, Cristian Sención y Seba Cáceres. Los conocía de antes, de las juveniles, el Seba es de mi categoría, el Fede dos años más que yo y nos llevábamos bien porque juega en mis posición y me aconsejaba”, expresó,

El 22 de noviembre de 2017 no lo olvidó más. En pleno partido Rosario Martínez lo llamó y lo mandó a la cancha.

La lesión

El 21 octubre de 2018, Liverpool informaba a través de sus redes sociales de la lesión sufrida por Ezequiel Escobar: “Fractura de quinto metatarsiano”, expresó el comunicado.

“Estaba jugando en Cuarta división y alternaba con la Tercera. Fue en un partido con Peñarol. Ya venía medio resentido de hace un par de semanas e hice un movimiento que me afectó por demás”, contó a Referí.

La recuperación demandó un mes con una bota para no apoyar el pie en el piso. Y luego el proceso en cancha. En total fueron dos meses de inactividad.

Por lo que recién volvió a fin de año. El primer día del año 2019 dedicó un Twitter a su hermana.

Comienzo un nuevo año sin vos hermana, haría cualquier cosa por poder abrazarte en este momento, te extraño cada días más — Ezequiel Escobar (@queloescobar) January 1, 2019

“Comienzo un nuevo año sin vos hermana, haría cualquier cosa por poder abrazarte en este momento, te extraño cada días más”.

Ya como jugador del plantel principal, la pandemia por el covid-19 frenó su impulso.

Debido a que sus padres fueron enviados al seguro de paro, Ezequiel volvió a su casa de Pajas Blancas para colaborar con la familia. Su pade desempaña funciones en Buquebus, en Tres Cruces, y su madre trabaja en un hotel.

Inés Guimaraens

“Me fui de casa el año pasado pero volví por el tema de la pandemia y porque mis dos padres están en el seguro de paro, así que había que darles una mano”, dijo el chico.

El 30 agosto el técnico Román Cuello lo devolvió al primer equipo jugando contra Defensor Sporting. A la fecha siguiente volvió a decir presente contra Peñarol. Se quedó en el banco ante Danubio, pero el fin de semana vivió la felicidad de su primer gol en Primera. No escuchó su voz. No la vio en la tribuna. Pero cuando levantó los brazos y miró al cielo debe haber visto la guiñada y la sonrisa de su hermana.