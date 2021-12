"Metaverse": el perfil de una artista en Instagram que desapareció tras el nuevo nombre de Facebook

Thea-Mai Baumann, australiana con ascendencia vietnamita, abrió su cuenta de Instagram en 2012, y se convirtió en el lugar donde durante casi diez años ha compartido sus trabajos creativos y otros contenidos relacionados con su vida diaria y su empresa de realidad aumentada, Metaverse Makeovers.

Con menos de mil seguidores, la cuenta de Baumann @metaverse empezó a llamar la atención de otras personas en los días previos al anuncio de Facebook, con mensajes que oscilaban entre ofertas de compra y advertencias de que la compañía se lo quitaría.

El 28 de octubre, al final del evento Facebook Connect, la compañía tecnológica hizo oficial el cambio: ya no se llamaba Facebook, sino Meta, para alinear su nueva identidad con el desarrollo del metaverso.

Cinco días después, el 2 de noviembre, Baumann ya no pudo ingresar en su cuenta, que había sido bloqueada alegando suplantación de identidad. Pasó semanas intentando verificar su identidad con Instagram sin obtener respuesta, e incluso contacto con un abogado de propiedad intelectual, como explican en The New York Times, desde donde también trataron de obtener una explicación un mes después de que la artista lo intentara por primera vez.

Un portavoz de Meta respondió a Europa Press que la cuenta había sido retirada por error por suplantación de identidad y que lamentaban que este error hubiera ocurrido, sin explicar porqué entendieron que había una suplantación ni a quién se suponía que suplantaba.

La cuenta volvió a estar activa el 4 de diciembre. Baumann ha indicado que planea seguir con el proyecto que inició el año pasado, sobre la muerte en el metaverso, así como a ver qué puede hacer para contribuir a que el metaverso sea un lugar inclusivo.

