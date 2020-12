Mides se llama a silencio mientras define cómo reaccionar ante acusaciones contra Bazzano

El grupo de Whatsapp de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tenía este sábado una protagonista principal. Gabriela Bazzano, directora de la Secretaría de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), descargaba en el chat compartido con el resto de los jerarcas sus pensamientos respecto a la información divulgada por La Diaria, que la señalaba como investigada por la Justicia de Crimen Organizado por la implementación de un programa llamado "Familias articuladas" –que asociaba a una segunda familia a hijos de personas con discapacidades– cuando estuvo al frente de la asociación civil Seamos.

Luego de que este sábado La Diaria informara sobre la investigación –archivada por Fiscalía en 2017–, el Frente Amplio solicitó su "destitución inmediata" y la acusó de haber generado "una escalofriante trama para la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, manipulando a las personas y vulnerando sus derechos".

Pero pasados dos días desde que se conoció la noticia, en el Mides aún optan por el silencio. Este lunes, en la secretaría de Estado trabajaban en un comunicado oficial pero sobre la noche fuentes del ministerio dijeron a El Observador que se seguían ajustando detalles y que todavía no habría declaraciones.

La información sobre Bazzano generó reacciones diversas en la interna del Mides y en otras esferas del gobierno de Luis Lacalle Pou. Si bien algunos dirigentes cercanos a la jerarca conocían la existencia de la causa en su contra, a otros los tomó por sorpresa y en las horas posteriores se multiplicaron los contactos para determinar el alcance y la dimensión de las denuncias.

Según dijeron a El Observador fuentes del oficialismo, a la hora de definir la postura oficial del ministerio se evalúan distintos argumentos. Por un lado, se pondera que la causa fue archivada por la Justicia y que las tenencias cuestionadas fueron homologadas por la Justicia Civil. Por otra parte, tanto dentro como fuera del Mides hay quienes advierten que existe asimismo una cuestión ética a considerar, así como "dudas" respecto a los procedimientos utilizados por la organización civil liderada por Bazzano.

Una de las razones de la mesura, según contaron fuentes políticas, es que la cúpula del Mides no quiere actuar intempestivamente y "para la tribuna" ante la complejidad del caso, y en cambio, buscan reunir y analizar "todos los elementos" disponibles.

Una de las líneas que se manejaban este lunes era incentivar a que se investigue "lo que se deba investigar" pero anteponiendo el principio de inocencia y reconociendo el fallo existente de la Justicia.

Tal como informó El Observador este sábado, en conversaciones con jerarcas del ministerio Bazzano dijo estar "tranquila" porque confiaba en su accionar y en la investigación que la absolvió de responsabilidades penales.

Citan a Bartol y piden reapertura del caso

La causa judicial comenzó en 2015 a raíz de una denuncia que presentaron el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia. Según informó La Diaria, en esa instancia las autoridades advirtieron que una usuaria de de la oenegé Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario junto a otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.

El caso derivó en una extensa investigación judicial que analizó la "posible venta irregular de recién nacidos”, involucró a Interpol, tres fiscales especializados y escuchas telefónicas, pero finalmente fue archivada en el año 2017 a pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.

El fiscal argumentó que no encontró “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva” y que la resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia” que establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró Pacheco.

Los legisladores del Frente Amplio, sin embargo, solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que reabra la causa y anunciaron que citarán al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, a la comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género.

Presidencia

"Son por demás preocupantes los documentos publicados en la página web de la organización y el programa Familias Articuladas, que demuestran una visión profundamente errada de los derechos de las personas con discapacidad u sus hijas e hijos", señaló la fuerza política opositora en una declaración.

El comunicado agregó que "es inadmisible que los mencionados programas estén encabezados por una persona que desarrolló una trama por fuera de la ley nacional y los acuerdos internacionales, vulnerando los derechos que se supone debe garantizar en el cargo que ostenta".

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo este lunes que el organismo "no tuvo injerencia" en los casos porque se trataba "de niños que no estaban institucionalizados". "Incluso cuando se solicitó intervención del INAU, se expresó a la Justicia que se abstenía de opinar porque no eran niños que estuvieran a su cuidado", agregó el nacionalista, que dijo que no le correspondía opinar sobre las particularidades del caso ni la actuación de la actual jerarca.

Bazzano: "Qué feo esto, es cualquier cosa"

Bazzano también eligió mantenerse en silencio públicamente pero soltó algunas apreciaciones en un extenso posteo que realizó su hija en Facebook en defensa de su actuación.

"Que feo esto, es cualquier cosa", respondió Bazzano en uno de los comentarios, y sostuvo que las acusaciones en su contra "ignoran" que "trabaja desde hace casi 30 años por los derechos de las personas con discapacidad".

En el mensaje, su hija dijo que "es verdad" que el tipo de situaciones a las que se dedicaba Familias Articuladas "no estaba regulado por ninguna institución pública", pero destacó que la organización "vino a llenar" ese "vacío inmenso en el sistema".

Según su relato, la asociación civil Seamos se creó con la intención de "ayudar a chicos con capacidades diferentes que al cumplir 18 años el sistema dejaba en la calle". También describió a la organización como "un hogar maravilloso donde estos chicos que muchas veces no tenían a nadie de su familia cerca, ni a donde ir, lograran sentir que pertenecían", y afirmó que la idea de las "familias articuladas" surgió luego de que dos personas a las que atendía ese hogar tuvieran una hija juntos.

"¿Qué piensan que el 'justo, responsable y compasivo' sistema institucional público del momento quería hacer con la bebita? Se imaginan, ¿no? Todo menos dejarla cerca a sus papás, los cuales eran perfectamente y los únicos capaces de darle lo que ese recién nacido necesitaba. Mamá luchó con garras y dientes como si de su cachorrita se tratara, para impedir (más de una vez) que María se alejara de sus papás. Obviamente en el medio del camino, tuvo que atravesar varios obstáculos, enfrentándose a personas e instituciones que buscaban recibir algo a cambio de ingresar a otro bebito en sus hogares", escribió.

"Hasta que llegó un momento donde María necesitaba algo más, algo que ya sus papás no le podían dar, o tal vez no todo lo que esa chiquita curiosa, inteligente y super capaz reclamaba inconscientemente. Fue en este momento donde mamá empezó a pensar en lo que se venía, y qué podía hacer al respecto. Una adopción no era una posibilidad, no era justo; sus papás estaban los dos vivos, la amaban y querían tenerla cerca, ser parte de su vida. Simplemente por la diferente condición que podían tener, no eran capaces de darle lo que ella podría necesitar para su óptimo desarrollo y crecimiento. Fue en ESTE CONTEXTO y no en un ámbito de negociación macabro y oscuro como lo quieren contar, que surge la idea de FAMILIAS ARTICULADAS; una gran familia compuesta por dos familias, la biológica, y la que los 'articula' y tutela a los chicos en su vida, brindándoles la educación, hogar, y todo lo que puedan necesitar", añadió la hija de Bazzano.

En el mensaje agregó que el sistema implementado traía "muchas interrogantes" porque se trataba de "un tema super delicado y no había antecedentes". "Cuando dicen que 'no estaba regulado por ninguna institución pública' es porque es verdad; fue algo que mi mamá decidió impulsar por sus propios medios, para llenar un VACÍO INMENSO en el sistema, donde TODOS los chiquitos de madres con alguna capacidad diferente eran ARRANCADOS de los brazos de sus papás, sin siquiera brindarles la oportunidad de darles de mamar, de darles sus primeros cuidados, de abrazarlos, cuando eso es todo lo que un bebé necesita: UNA MAMÁ QUE LO ABRACE, QUE LE DE EL PECHO, QUE LO BESE", agregó.

"Te amo hija, llorando de emoción", contestó la jerarca.